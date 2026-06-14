Se despide el supermercado histórico del país: más de 100 tiendas cerraron sus puertas para siempre. (Fuente: Shutterstock).

A fines de 2024, Colsubsidio tomó la decisión de cerrar completamente su red de supermercados. Este movimiento señala el fin de una era significativa en el sector del comercio minorista en el país, evidenciado por el cierre de más de un centenar de locales, lo que indica un cambio radical en la dirección que la organización ha decidido seguir.

Según la organización, la decisión fue fruto de un análisis exhaustivo sobre la dinámica del comercio minorista. Este sector, en los últimos años, ha estado caracterizado por la predominancia de formatos económicos que poseen estructuras logísticas más robustas y estrategias de expansión agresivas. Tales transformaciones han modificado de manera significativa la distribución de productos esenciales en Colombia.

En diversas localidades del país, los clientes han comenzado a evidenciar estantes cada vez más vacíos, lo que representa un claro indicio de que las operaciones comerciales en esos puntos están llegando a su fin.

Colsubsidio cierra sus supermercados: fin de una era

En virtud de lo anteriormente expuesto, la decisión fue parte de un proceso de ajuste interno para alinearse con las nuevas exigencias del sector. La creciente competitividad y la evolución de los hábitos de consumo han llevado a la organización a reconsiderar sus modelos operativos, redireccionar recursos y fortalecer áreas que son vitales para su misión social.

Ante este contexto, la operación de supermercados dejó de ser sostenible para la entidad. En consecuencia, Colsubsidio decidió concentrar sus esfuerzos en servicios sociales, programas comunitarios y líneas misionales, donde su contribución puede tener un impacto más significativo y valioso en las comunidades que beneficia.

Más de 100 tiendas de Colsubsidio cerraron para siempre. (Foto: Montaje EC) Fuente: Shutterstock sutlafk

Qué sucederá con el punto de Colsubsidio en la calle 26

Uno de los espacios más emblemáticos de la entidad estaba ubicado frente a la estación Centro Memoria de TransMilenio, en Bogotá. Aunque el supermercado dejó de operar, la droguería Colsubsidio continuará atendiendo al público desde una nueva sede en la misma intersección de la calle 26 con la carrera 24.

El inmueble donde funcionaba el antiguo local —que también alberga las oficinas principales de la caja y el teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez— se mantendrá bajo administración directa de la entidad, sin ser cedido ni arrendado a operadores externos.

Esto funcionará en lugar del supermercado Bloc Colsubsidio

Un nuevo centro de bienestar denominado Bloc se establecerá en el lugar que anteriormente ocupaba un supermercado, según información presentada por el medio Portafolio. Este complejo será multifuncional, contando con áreas deportivas, zonas destinadas para niños, espacios de coworking y servicios recreativos que estarán disponibles diariamente.

Este proyecto representará el séptimo Bloc en Bogotá y sus alrededores, sumándose a las instalaciones ya existentes en Suba, Bosa, Plaza de las Américas, Ricaurte, 20 de Julio y Soacha. Los afiliados tendrán la opción de acceder mediante una membresía mensual, cuyo costo variará entre 62.400 y 122.300 pesos, o mediante un acceso diario, que oscilará entre 10.900 y 21.500 pesos, dependiendo de la categoría del usuario.

Qué servicios de Colsubsidio seguirán operando hoy

A pesar del cierre de sus supermercados, Colsubsidio seguirá brindando servicios esenciales, ya que la caja de compensación preserva sus programas de droguerías, educación, salud, recreación y subsidios. En este contexto, la decisión de eliminar las tiendas se enmarca en una estrategia que prioriza el impacto social y la sostenibilidad.

Por lo tanto, la organización se compromete a mantener sus proyectos fundamentales para la comunidad, asegurando así el bienestar de sus asociados y beneficiarios.