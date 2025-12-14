Una reconocida marca de tecnología y electrodomésticos de Misiones anunció el cierre definitivo de uno de sus locales más emblemáticos en el centro de Posadas. Se trata de Electro Misiones, una cadena que logró expandirse por toda la provincia y que ahora apuesta por un cambio de estrategia comercial.

La decisión afecta al histórico local ubicado en la esquina de Bolívar y Colón, considerada una de las principales del microcentro posadeño. El cierre refleja la caída del consumo y la necesidad de adaptarse a un contexto económico cada vez más competitivo.

¿Por qué Electro Misiones cierra su local más emblemático?

En diálogo con Plan B Misiones, Diego Barrios, dueño de la empresa y ex presidente de la Cámara de Comercio de Posadas, el microcentro “se viene enfriando hace mucho” y la crisis se profundizó en los últimos meses.

La firma no escapa a las dificultades que enfrentan las empresas del rubro, con ventas en baja , costos en alza y la competencia con Paraguay .

Barrios explicó que la decisión responde a un proceso de reorganización y expansión hacia zonas más dinámicas, donde hay mayor afluencia de público. “Nosotros pensamos que recién el año que viene vamos a terminar este período de adaptación”, señaló.

La estrategia de expansión de Electro Misiones

Pese al cierre del local céntrico, la empresa mantiene siete sucursales activas y proyecta nuevas aperturas. Entre ellas, una nueva tienda en Leandro N. Alem y ampliaciones en Ituzaingó y Santo Tomé (Corrientes). Además, confirmó que la sucursal central en Junín casi Mitre y la de San Lorenzo seguirán funcionando con normalidad.

Electro Misiones también adelantó planes para abrir locales en Candelaria, Montecarlo y Aristóbulo del Valle, consolidando su presencia en barrios y ciudades del interior, donde el consumo se mantiene más estable.

Un reflejo de la crisis en los centros comerciales

El cierre del local de Bolívar y Colón pone en evidencia la situación crítica que atraviesan los centros urbanos, no solo en Posadas sino también en otras ciudades del país. La caída del consumo, la inflación y la competencia de mercados externos son factores que obligan a las empresas a replantear sus estrategias.