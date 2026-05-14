Las librerías históricas son parte de la memoria cotidiana de una ciudad. No solo venden libros: ordenan conversaciones, sostienen lectores, acompañan generaciones y guardan una forma de comercio cultural que resiste cada vez con más dificultad entre alquileres, competencia digital y cambios de consumo. La librería Hijos de Santiago Rodríguez, en Burgos, encendió la alarma tras reconocer una crisis financiera seria y abrir un proceso de concurso de acreedores. La responsable del establecimiento, Lucía Alonso, explicó en una entrevista que el negocio tiene 176 años y que atraviesa una situación inédita: “nunca en todo este tiempo ha cerrado sus puertas”. La campaña buscaba recaudar 60.000 euros para cubrir deudas urgentes, proteger empleos y mantener abierto un comercio fundado en 1850. La historia del local explica por qué el caso generó una respuesta tan rápida. La propia web del comercio lo presenta como la librería más antigua de España y la quinta más antigua de Europa. También recuerda que nació junto con una casa editorial y un taller de impresión, impulsada por Santiago Rodríguez Alonso, fundador del proyecto en 1850. La crisis actual tomó forma pública a través de una campaña de crowdfunding. En el mensaje difundido para pedir apoyo, Alonso señaló que la librería había sobrevivido “a una guerra civil, a una posguerra, a crisis que parecían insalvables, a una pandemia”. También precisó el destino del dinero: “irá directamente a pagar las deudas, a proteger esos empleos y a mantener las puertas abiertas para los lectores que llevan años viniendo aquí”. El pedido tenía una cifra concreta. La responsable explicó que necesitaban 60.000 euros para afrontar las deudas más urgentes y garantizar que la actividad pudiera continuar mientras avanza el proceso judicial. La campaña fue impulsada desde el entorno de la propia librería, con participación del club de lectura Minerva, que propuso crear una vía de donaciones para ganar tiempo y sostener el proyecto. La respuesta de los lectores fue inmediata. Durante la entrevista, Alonso contó que la campaña llevaba unas dos semanas y que la reacción estaba siendo “increíble”. Habló de llamadas, correos electrónicos, pedidos a través de la página web y personas que se acercaban al local para comprar, donar o dejar mensajes de apoyo. “Está siendo abrumador”, resumió. La actualización más reciente indica que el objetivo inicial se alcanzó en 13 días. La librería de Burgos consiguió reunir los 60.000 euros que necesitaba para cubrir las deudas más urgentes tras entrar en preconcurso de acreedores, según la información publicada este 14 de mayo. Ese dato cambia el tono de la historia, aunque no borra el problema de fondo: el dinero permite tomar aire, pero el negocio deberá reorganizarse para asegurar su continuidad. La situación financiera, según relató Alonso, se desencadenó por “una mala comunicación por parte del banco” y una circunstancia inesperada que obligó a presentar el concurso de acreedores. También aclaró que el plazo del crowdfunding no era legalmente cerrado, sino una forma de poner principio y final a la campaña, ya que el objetivo real era resistir abiertos hasta que el proceso avance. La librería Hijos de Santiago Rodríguez no es un negocio aislado en una calle comercial. Forma parte del patrimonio cultural de Burgos y de una tradición familiar de seis generaciones. En la entrevista, Alonso recordó que su tatarabuelo impulsó el proyecto porque creía que “la lectura, la cultura, era un motor de cambio para una sociedad”. También señaló que buscaba acercar el aprendizaje a más personas mediante una biblioteca a precios populares. La posible pérdida del espacio activó una discusión más amplia sobre la protección de los comercios culturales centenarios. Alonso afirmó que, si una librería cierra, la ciudad “pierde un color, pierde un sentimiento, pierde un sitio muy importante para lectores, para autores” y para la cultura en general. En la misma línea, defendió que cualquier negocio centenario forma parte de “la cultura y de la historia de una comunidad”. El caso llega además en un mercado librero marcado por tensiones conocidas. La librería mantiene actividades de venta, papelería y trabajo con empresas, con un equipo de siete personas, según contó su responsable. Sin embargo, el episodio muestra que ni la antigüedad ni el reconocimiento simbólico bastan para blindar estos espacios frente a los vaivenes económicos. La campaña ya consiguió su primera meta; ahora queda la parte menos visible: convertir el apoyo emocional en una estructura estable para que esa puerta, abierta desde 1850, no vuelva a estar al borde del cierre.