Dejarán de fabricar estas conocidas galletitas en argentina: una reconocida multinacional frena su producción

Por la caída del consumo y la necesidad de readecuar su capacidad a la demanda actual del mercado local,Mondelez, dueña de marcas como Oreo, Milka, Cadbury y Beldent frenará su planta ubicada en Pacheco por tres semanas.

La compañía adelantó que no habrá suspensión de personal, en parte continuarán con otras tareas y se realizará mantenimiento planificado durante ese plazo.

La decisión tuvo un fuerte impacto en la industria, ya que afecta a alrededor de 2300 trabajadores, con parte de licencias acordada hasta el 4 de enero de 2026, fecha en la que se reanudará la producción en el complejo industrial.

De esta forma, habrá adelanto de vacaciones, reducción de relevos, readecuación de turnos y menor uso efectivo de capacidad instalada.

La planta de Pacheco es la operación más grande de Mondelez en el país y concentra buena parte de la producción local de galletitas, chocolates y golosinas. Se trata, además, de una de las instalaciones más relevantes de la compañía en la región, lo que explica el impacto que generará la medida en toda la cadena.

Fuentes de Mondelez indicaron a este medio que “se trata de una situación propia de la planificación y adecuación operativa, que se ha realizado en otras oportunidades a fin de mantener la sustentabilidad de la actividad a largo plazo.

Se realizarán tareas de mantenimiento planificado y se otorgarán licencias, como parte de un acuerdo alcanzado con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Comisión Interna”.

La compañía produce y distribuye marcas como Milka, Cadbury, Beldent, Oreo, Cerealitas, Express, Pepitos, Tita, Terrabusi, entre otros.

La lista de empresas que suspendieron producción en el país

Esta noticia llega en un momento en el que ya son varias las compañías que dieron de baja su producción en el país o tuvieron que readecuarla a la demanda actual.

El caso más relevante fue el de la marca de electrodomésticos Whirpool, que la semana pasada anunció el cierre su planta ubicada en Pilar. La decisión, argumentó la compañía que había inaugurado la fábrica solo tres años antes, afectó a 220 empleados y obedece a una revisión de su modelo productivo en el país.

También se suma a la lista la mayor avícola del país, Granja Tres Arroyos. La semana pasada anunció el cierre de una de sus plantas clave, ubicada en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. No obstante, los 300 operarios que allí trabajaban fueron trasladados a la planta La China, ubicada a metros de distancia.

Si bien la compañía no dio mayores precisiones respecto a su situación operativa y financiera -en diciembre del año pasado solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis-, las especulaciones acerca de una posible venta toman cada vez más fuerza.

A fines de octubre y luego de más de 100 años de presencia en Argentina, la compañía sueca SKF confirmó que dejaría de producir localmente, de manera que toda su producción se empezaría a importar desde sus plantas en diferentes partes del mundo.