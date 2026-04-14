El Ministerio de Educación confirmó que los estudiantes podrían no tener clases durante 24 horas en esta semana de abril de 2026. Los alumnos deberán estar atentos a lo que sucederá el 17 de abril de 2026, fecha declarada como día cívico. Esta jornada abre la posibilidad de suspensión de clases en primaria, secundaria y nivel inicial, especialmente en colegios oficiales. La medida se basa en el Decreto 500 de 2024, expedido por el Gobierno de Gustavo Petro, que establece el tercer viernes de abril como un día no laboral para entidades del orden nacional. En el ámbito educativo, esto permite modificar jornadas académicas. Sin embargo, no se trata de un cierre automático en todo el país. Las autoridades educativas locales tienen la última palabra, por lo que padres de familia y estudiantes deberán verificar con cada institución si habrá clases o no. El “Día Cívico de la Paz con la Naturaleza” implica que entidades públicas suspendan actividades, lo que suele trasladarse al sector educativo oficial. Esto abre la posibilidad de cancelación de clases, pero bajo decisiones administrativas locales. En este escenario, los colegios públicos pueden ajustar sus calendarios académicos, mientras que las instituciones privadas tienen autonomía para definir si se acogen o mantienen la jornada habitual. Por eso, no existe una regla única a nivel nacional. El alcance de la medida no es uniforme en todo el territorio. El mismo decreto permite que alcaldías, gobernaciones y entidades territoriales definan si adoptan o no la jornada cívica. En el caso de la educación, las entidades certificadas junto con el Ministerio de Educación tienen la facultad de reorganizar el calendario académico. Por eso, la suspensión de clases dependerá de decisiones específica en cada ciudad o departamento, lo que obliga a consultar con las autoridades educativas locales. A pesar del carácter no laboral del día, el decreto establece excepciones claras. Sectores considerados esenciales deberán operar con normalidad durante el 17 de abril. Entre ellos están los servicios de salud, la fuerza pública, la atención de emergencias, la movilidad y la seguridad. En estos casos, los funcionarios continuarán con sus labores habituales, sin interrupciones por la jornada cívica.