La cotización deldólar este viernes, 17 de abril de 2026 llegó a 3602.56 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,35%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.94%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -10.91%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con varios aumentos intercalados que sugieren cierta volatilidad en el mercado. A pesar de los incrementos, la tendencia general indica una estabilidad que podría ser favorable para los consumidores. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.99%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.18%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 360,256.01 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 720,512.02 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1,800,128.05 pesos.