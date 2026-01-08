Rusia quiere convertir a estos países de América Latina en potencias mundiales y los respaldará con tecnología de última generación.

Despega el avión más grande del mundo: tendrá 108 metros de largo, cuatro motores y se podrá usar en tan solo tres continentes

Rusia volvió a posicionarse en el debate regional sobre defensa e industria militar tras presentar una propuesta de cooperación tecnológica orientada a países de América Latina. El planteo fue realizado en un contexto de creciente competencia global y apunta a fortalecer capacidades locales mediante esquemas de colaboración industrial.

Con acercamientos a países como Nicaragua, Bolivia, Venzuela y Brasil, la iniciativa se enfoca en abrir canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con el objetivo de avanzar en proyectos de largo plazo vinculados a la producción y el desarrollo de tecnología militar.

La propuesta fue expuesta durante un evento clave del sector en Brasil y se inscribe en una estrategia más amplia de Rusia para sostener vínculos técnicos y comerciales con la región, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas.

Rusia y la cooperación tecnológica en la industria de defensa latinoamericana

La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal responsable de las exportaciones de armamento de Rusia, durante la feria LAAD 2025, realizada en Río de Janeiro y considerada la principal exposición de defensa y seguridad de América Latina.

Rusia planea impulsar a varios países de América Latina. (Fuente: archivo) Fuente: EPA/SPUTNIK / POOL Alexander Kazavov / Sputnik / Kremlin Pool

Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos. La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de distintos sistemas militares, con participación de empresas locales.

Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran:

Armas pequeñas y armamento ligero .

Vehículos aéreos no tripulados (drones) .

Armas de precisión .

Vehículos blindados .

Equipos y plataformas navales.

Rosoboronexport señaló que este tipo de cooperación responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa.

La feria LAAD, Brasil y el interés regional por el desarrollo industrial

Durante LAAD 2025, la delegación rusa mantuvo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otros países de América Latina. Aunque su estand fue más reducido que el de otros fabricantes internacionales, la empresa utilizó el espacio para encuentros privados y presentaciones técnicas.

En la exposición se mostraron réplicas de algunos sistemas considerados de interés para la región, como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos parte del catálogo exportable de la industria militar rusa.