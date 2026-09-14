Ni vinagre ni bicarbonato: el sencillo truco con un secador de pelo para limpiar los rieles de las ventanas en minutos

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Los rieles de las ventanas suelen convertirse en uno de los sectores más difíciles de limpiar dentro de la casa. El polvo, pelos y pequeños residuos se acumulan en sus rincones y muchas veces resulta complicado retirarlos únicamente con un trapo.

Sin embargo, existe un truco de limpieza sencillo que permite facilitar esta tarea sin recurrir al vinagre ni al bicarbonato. El método consiste en utilizar un secador de pelo con aire frío para desplazar la suciedad acumulada y concentrarla en un mismo sector.

¿Para qué sirve usar el secador de pelo en los rieles de las ventanas?

La corriente de aire ayuda a desprender y mover el polvo seco que queda atrapado en las ranuras y esquinas de los rieles, lugares a los que puede resultar difícil acceder con una esponja o un paño.

La clave está en utilizar el aparato con aire frío y a cierta distancia, dirigiendo el flujo hacia uno de los extremos. De esta manera, los residuos quedan concentrados y resulta más sencillo retirarlos posteriormente.

Este método funciona especialmente bien como primer paso de la limpieza, antes de utilizar productos líquidos, ya que evita que el polvo se mezcle con el agua y termine formando una capa de suciedad más difícil de remover.

Ni vinagre ni bicarbonato: el sencillo truco con un secador de pelo para limpiar los rieles de las ventanas en minutos

Cómo limpiar los rieles de las ventanas con un secador de pelo

Antes de comenzar, conviene retirar los objetos cercanos para evitar que el polvo se disperse por la habitación. Luego, el procedimiento es sencillo:

Colocar el secador en la función de aire frío. Apuntar hacia las ranuras del riel y empujar la suciedad hacia un extremo. Retirar el polvo acumulado con una aspiradora, cepillo pequeño o paño. Pasar finalmente un trapo apenas húmedo para eliminar los restos adheridos. Secar bien la superficie para evitar que quede humedad en los rieles.

Es preferible evitar el aire muy caliente, especialmente en ventanas con componentes de PVC, burletes o determinadas terminaciones, ya que una temperatura elevada y aplicada demasiado cerca podría afectar algunos materiales.

¿Cada cuánto conviene limpiar los rieles?

No existe una frecuencia única, ya que dependerá de cuánto polvo ingrese desde el exterior. Realizar una limpieza periódica evita que la suciedad se compacte y facilita el mantenimiento de las ventanas.