Los celulares se han vuelto una extensión de nuestras vidas. Los llevamos a todos lados, los consultamos constantemente y, sin darnos cuenta, muchas veces terminan interrumpiendo nuestros momentos más íntimos. Pero, ¿qué pensará sobre esto uno de los pioneros de la tecnología moderna? Bill Gates, cofundador de Microsoft y una de las figuras más influyentes en el mundo tecnológico, sorprendió con sus declaraciones sobre el uso de smartphones durante las comidas familiares. En una entrevista con The Mirror, el magnate estadounidense fue contundente: es necesario dejar de lado los celulares en estos momentos. Aunque Gates reconoce la importancia indiscutible de los smartphones en nuestra vida diaria, el filántropo tiene una regla muy clara en su hogar: nada de celulares durante las comidas familiares. “No tenemos teléfonos móviles en la mesa durante las comidas, no les dimos teléfonos móviles a nuestros hijos hasta los 14 años y se quejaron de que otros niños los tenían antes”, explicó Gates en la entrevista. Esta decisión no es casual. El empresario considera que durante las comidas familiares es esencial desconectar de la tecnología y conectar con los demás. Según Gates, las tecnologías modernas -particularmente los celulares- reducen significativamente las interacciones entre las personas. Y no solo se trata de estar “pegados a una pantalla”, sino también de la incomodidad que genera el sonido constante de las notificaciones. Cada vez que suena una notificación, se produce una interrupción que fragmenta la conversación y desvía la atención del momento presente. Este fenómeno, conocido como “atención dividida”, hace que las personas no puedan estar completamente presentes en el momento que están viviendo. El cofundador de Microsoft reveló que, incluso cuando era joven y no existían estos dispositivos, tampoco se exponía a distracciones como la música o televisión durante las comidas, ya que priorizaba sus intereses y las interacciones genuinas. Esta filosofía lo acompañó durante la crianza de sus hijos, implementando reglas estrictas sobre el uso de tecnología en el hogar. Gates y su entonces esposa Melinda decidieron que sus hijos no tendrían celulares hasta los 14 años, una decisión que generó quejas de los menores al ver que otros niños ya los tenían. En pleno auge tecnológico, Gates prioriza socializar con los demás y no sumergirse en una realidad virtual completamente alejada de la realidad. Su mensaje es claro: la tecnología debe servir para mejorar nuestras vidas, no para reemplazar las conexiones humanas fundamentales. Beneficios de dejar el celular durante las comidas: Mejora la comunicación familiar: sin distracciones, las conversaciones fluyen de manera más natural.Fortalece los vínculos: los momentos compartidos sin interrupciones tecnológicas crean recuerdos más significativos.Desarrolla habilidades sociales: especialmente importante para los niños y adolescentes.Reduce el estrés: estar constantemente conectado puede generar ansiedad y agotamiento mental.Fomenta la presencia mindful: permite disfrutar plenamente del momento presente.