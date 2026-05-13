Para mantener sus funciones vitales y generar energía, el cuerpo requiere glucosa. Esta forma de azúcar se transporta a través de la sangre hacia los tejidos y células. Los niveles de glucosa varían a lo largo del día, influenciados por factores como la dieta y la actividad física. Cuando el azúcar en sangre alcanza niveles muy altos, se habla de hiperglucemia. Debido a esto, muchas personas se preguntan qué alimentos son los más adecuados para evitar subidas bruscas en los niveles de glucosa. Conoce uno de los más importantes y saludables La hiperglucemia es un incremento significativo en los niveles de azúcar en sangre, luego de consumir alimentos con alto contenido de carbohidratos. Se conoce popularmente como picos de glucosa y es algo frecuente en personas diabéticas. Cuando los niveles se encuentran por encima de los 180 a 200 mg/dl se produce un pico de glucosa y si están por debajo de 60 mg/dl significa que existe una hipoglucemia. En ambos casos de niveles en sangre, la persona debe acudir de manera urgente a una consulta con un médico. Es importante advertir que los especialistas explican que los diabéticos pueden tener una glucosa de 200 o 250 mg/dL y aun así no tener ningún síntoma. Por lo tanto, es importante controlar esta cuestión a través de un glucómetro o análisis de sangre. Una investigación de la Universidad William Paterson, en Nueva Jersey, reveló que el berro es el alimento que contiene más nutrientesentre 47 alimentos examinados. Este vegetal obtuvo la puntuación más alta, superando a la col china, acelga y remolacha verde. Se trata de una planta acuática que crece de forma silvestre en ríos, acequias y fuentes de aguas limpias. Pese a no ser la verdura más consumida, tiene un sabor tierno y ligeramente picante, similar al de la mostaza. El berro aporta una gran cantidad de vitamina A, folatos y vitamina C, y en menor proporción, tiamina y vitamina E, tal como señalaron desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Además, consumir 100 gramos de berros cubre el 38% de las ingestas diarias recomendadas de vitamina C para hombres y mujeres de 20 a 39 años con actividad física moderada. También es rico en minerales como calcio, hierro, potasio y fósforo. El berro es un alimento excepcional para evitar los picos de glucosa: