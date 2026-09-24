Estados Unidos emite alertas de viaje en 30 de los 32 estados de México por la delincuencia: Sinaloa, Guerrero y Michoacán figuran como los más inseguros.

El Departamento de Estado de Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos “ejercer mayor cautela” al viajar a México, país donde advirtió la comisión de numerosos crímenes violentos, entre ellos homicidio, secuestro, robo de vehículos, agresión sexual y robo, además de un riesgo de violencia terrorista.

El organismo señaló que su capacidad para asistir a connacionales es limitada en muchas zonas del país, ya que las condiciones de seguridad varían considerablemente entre estados e incluso dentro de un mismo estado.

Los seis estados en el nivel más alto de riesgo

En el Nivel 4 de “no viajar”, el más severo de la escala, se ubican:

Colima

Guerrero

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

En el Nivel 3 de “reconsiderar viajar” figuran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora.

Casi todo México | Estados Unidos emite alertas de viaje en 30 de los 32 estados del país por la delincuencia: Sinaloa, Guerrero y Michoacán figuran como "no viajes por ser los más inseguros. Departamento de Estado de E.E.U.U.

Precaución en la mayoría de las entidades y solo dos excepciones

El Nivel 2 de “ejercer mayor precaución” agrupa a la mayor cantidad de estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Únicamente Campeche y Yucatán se mantienen en el Nivel 1 de “ejerce las precauciones normales”, el más bajo del aviso.

El Departamento de Estado recomendó a los viajeros inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), contratar un seguro de viaje antes de partir y consultar los mapas de zonas restringidas antes de definir un itinerario dentro del país.

Recomendaciones generales del Departamento de Estado de Estados Unidos para viajar a México

Entre los requisitos que la dependencia pide tener en cuenta antes de viajar a México destacan la necesidad de tramitar un visado para estancias de más de 180 días, así como acudir al médico al menos un mes antes del viaje para actualizar el esquema de vacunación.

El pasaporte debe estar vigente al momento de ingresar al país y, en el caso de viajeros aéreos, se requiere al menos una hoja en blanco por cada sello que se estampe. En materia de divisas, se debe declarar cualquier monto superior a 10,000 dólares tanto a la entrada como a la salida del territorio mexicano.

La embajada de Estados Unidos también advirtió que la posesión o importación de drogas —incluida la marihuana medicinal—, cigarrillos electrónicos o dispositivos de vapeo es ilegal en el país, y que introducir armas, municiones, espadas, cuchillos, fuegos artificiales o explosivos sin los permisos correspondientes constituye un delito grave.

Asimismo, recomendó cooperar al acercarse a cualquier retén y evitar comportamientos que puedan parecer agresivos, además de advertir que los hospitales mexicanos suelen exigir el pago total de la factura antes de dar de alta a un paciente.