Cuando una persona fallece se activa el proceso de sucesión que es el mecanismo mediante el cual se realizará el reparto de los bienes y el patrimonio que tenía. En muchos casos, se opta por realizar un testamento en el que se indica a quiénes irá dicha herencia. Sin embargo, hay casos en los que por más que una persona se encuentre dentro del testamento, no recibirá ningún bien si es declarado “heredero indigno”. Dicha figura impide que la herencia sea recibida por quien es catalogado de esta manera. El título de heredero indigno es una sanción de índole jurídica que se aplica sobre una persona y que le impide acceder a la herencia por haber cometido delitos graves contra el causante (persona fallecida), ya sea por injurias graves, abandono y/o tentativa de homicidio. Ahora bien, para que esto se aplique se debe atravesar por un proceso judicial iniciado por una persona con un interés legítimo en la sucesión. Una vez iniciado, se deben presentar las pruebas que certifiquen la denuncia y un juez determinará la resolución. El Código Civil y Comercial de la Nación establece una serie de parámetros por los cuales una persona es declarada con la indignidad para suceder, los cuales son inquebrantables en caso de ser comprobados. Entre las principales causas que llevan a declarar a una persona como heredera indigna se encuentran: Cuando a una persona se le atribuye la calificación de “heredero indigno” recaen sobre sí una serie de consecuencias entre las que se encuentran las siguientes imposiciones: