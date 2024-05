Cambios en la Iglesia | El papa Francisco aceptó la renuncia de un importante arzobispo: los motivos de la dimisión

El papa Francisco confirmó la renuncia del arzobispo de La Plata, monseñor Gabriel Mestre, que había anunciado su decisión mediante una carta pública. Este lunes el Vaticano hizo oficial la noticia en el Boletín de la Sala Stampa que publica la Santa Sede.



"El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis metropolitana de La Plata (Argentina), presentada por Su Excelencia Reverendísima monseñor Gabriel Antonio Mestre ", remarcó el texto oficial de principal autoridad de la Iglesia católica. El eclesiástico había asumido su cargo hace menos de un año, en julio de 2023.

¿Por qué renunció a su cargo el arzobispo de La Plata?

El referente religioso platense anunció mediante una carta que "dejaba de ser el pastor" de sus fieles y destacó: "Quiero decirles que he sido muy feliz estos ocho meses y medio. Por eso, se los agradezco de corazón. He disfrutado de cada encuentro con los laicos y laicas de todas las edades, con los consagrados y consagradas, con los seminaristas, diáconos, presbíteros y obispos auxiliares".

Mestre agradeció a todos por hacerlo "sentir en casa y por los gestos de amabilidad en cada visita" y señaló que pudo "experimentar la diversidad y profundidad de la fe en Dios, que lo edificó y enriqueció más de una vez".

En su carta abierta, el ex arzobispo de la capital bonaerense explicó los motivos: "La Santa Sede me convocó a Roma para dialogar sobre algunos aspectos de la diócesis de Mar del Plata, luego de mi traslado a La Plata cuando fui designado arzobispo por el Papa. Después de confrontar algunas percepciones distintas sobre la diócesis de Mar del Plata, Francisco me pidió la renuncia".

El Papa comunicó que el arzobispo de La Plata, Antonio Mestre, renunció a su cargo.

¿Cómo fue la despedida final del arzobispo de La Plata?

El referente local saludó a sus fieles con tristeza: "Me duele partir y duele dejarlos como pastor de esta iglesia particular que peregrina en La Plata, pero estoy seguro de que Dios tiene planes mucho mejores que hoy no puedo terminar de descifrar".

"¡Confío en el Señor, porque Cristo es nuestra paz (Efesios 2,14)! Los llevaré siempre en mi corazón, rezaré por ustedes. Los confío a la protección de la Bienaventurada Virgen María, la intercesión de la Beata Ludovica y del Beato Eduardo Pironio, para que puedan preparar esta próxima etapa en la espera del nuevo pastor que Jesús les regalará a través del querido papa Francisco", concluyó Mestre.

¿Quién es el arzobispo de La Plata que el papa Francisco confirmó su renuncia?

El líder religioso nació el 15 de septiembre de 1968 en Mar del Plata y fue ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1997 en la misma ciudad. Fue elegido obispo de la localidad marplatense el 18 de julio de 2017 por el Papa Francisco y en 26 de agosto de 2017 se oficializó la celebración en la Catedral De los Santos Pedro y Cecilia de Mar del Plata mediante Monseñor Antonio Marino , obispo emérito de la diócesis.

El 28 de julio de 2023, el Sumo Pontífice lo ordenó arzobispo de La Plata. Además, en la Conferencia Episcopal Argentina es presidente de la comisión de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica .



Este 25 de mayo pasado, durante la última misa del Tedeum, Mestre encabezó la celebración es instó a en "este contexto de acción de gracias por la vida de la Patria, pedir a Dios las fuerzas necesarias para aprender a escucharnos y a ser servidores de la patria".

"Renovar nuestros vínculos escuchándonos gobernantes y ciudadanos; los que tenemos roles de liderazgo y las personas de a pie. Buscando oír el latir de las periferias geográficas y existenciales de nuestra región, atendiendo en serio a los más pobres, descartados y vulnerables de hoy, buscando dar respuestas a todas sus necesidades", cerró el referente de la Iglesia católica.