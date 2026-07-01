Las universidades argentinas comenzarán a implementar un nuevo sistema que cambiará la forma de organizar las carreras de grado y pregrado. A partir del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU), ya no solo se tendrán en cuenta las horas de cursada, sino también el tiempo que los estudiantes dedican al estudio, la preparación de exámenes y otras actividades académicas.

La Universidad Nacional de Mar del Plata ya aprobó su reglamento y anticipó cómo funcionará este modelo, que comenzará a aplicarse en los nuevos planes de estudio desde 2027.

Cómo funcionarán los créditos académicos y por qué ahora también se reconocerán las horas de estudio fuera del aula

Uno de los principales cambios que introduce el SACAU es la creación del denominado Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), una unidad que permitirá medir el trabajo académico total que demanda cada asignatura.

En la Universidad Nacional de Mar del Plata, el reglamento establece que cada crédito equivaldrá a 25 horas de dedicación del estudiante. Esa carga no representa únicamente las horas de cursada, sino la suma de todas las actividades necesarias para completar el proceso de aprendizaje.

Dentro de esas 25 horas se contabilizarán:

Las clases presenciales;

Las clases virtuales;

Las actividades sincrónicas y asincrónicas;

Las prácticas en laboratorios y talleres;

El tiempo destinado a leer bibliografía;

La elaboración de informes y trabajos prácticos;

La preparación de parciales y exámenes finales;

Las actividades individuales o grupales realizadas fuera del horario de cursada.

La normativa también fija como referencia una carga anual promedio de 60 créditos para las carreras de grado y pregrado, en línea con los estándares nacionales.

Según explicaron desde la universidad, este nuevo esquema busca transparentar la verdadera dedicación que exige cada materia y evitar que existan diferencias importantes entre asignaturas que, sobre el papel, poseen una carga horaria similar, pero implican niveles de trabajo muy distintos.

Cambian las universidades argentinas: así funcionará el nuevo sistema de créditos académicos que comenzará a aplicarse desde 2027

Desde cuándo comenzará a aplicarse el nuevo sistema y qué beneficios tendrá para los estudiantes

La implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios será gradual en todo el país.

De acuerdo con el cronograma establecido por las autoridades educativas nacionales, todos los nuevos planes de estudio que se presenten para su aprobación desde 2027 deberán diseñarse utilizando el sistema SACAU.

En el caso de las carreras que ya se encuentran en funcionamiento, las universidades podrán incorporar el esquema progresivamente mediante procesos de actualización curricular, sin que ello implique que los estudiantes deban volver a cursar materias o modificar sus trayectorias académicas de manera inmediata.

Uno de los beneficios más importantes de esta reforma es que facilitará la movilidad estudiantil entre universidades argentinas y también con instituciones del exterior. Al utilizar una unidad común para medir el trabajo académico, será más sencillo reconocer materias aprobadas, realizar intercambios y comparar planes de estudio.

La Universidad Nacional de Mar del Plata también incorporó dentro de su reglamento las Actividades Complementarias de Formación Integral (ACFI), que permitirán otorgar reconocimiento académico a experiencias que hasta ahora, en muchos casos, no formaban parte formal del recorrido universitario.

Entre ellas se encuentran: