cambia Puerto Madero para siempre: renovarán el barrio más joven y caro de CABA y tendrá un nuevo shopping

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una transformación urbana sin precedentes en Retiro, un área que durante años estuvo relegada.

El plan busca integrar la ciudad con el río y convertir el sector de terminales en un espacio moderno con viviendas de lujo, oficinas y un corredor comercial y gastronómico.

Este fenómeno, bautizado por el mercado como el “Nuevo Puerto Madero”, se apoya en dos factores clave: la finalización de obras estratégicas como el Paseo del Bajo, que liberó tránsito pesado y sumó espacios verdes, y la venta de terrenos estatales que despertó el interés de desarrolladoras y grandes empresas.

Distrito Quartier: el corazón del nuevo Retiro

El proyecto más emblemático es Distrito Quartier Puerto Retiro, desarrollado por Argencons. Con más de 115.000 m², combina arquitectura moderna con recuperación patrimonial.

El histórico Hospital Ferroviario se convierte en lofts exclusivos, mientras que el complejo suma un edificio corporativo y otro de unidades flexibles para estudios y oficinas.

Además, el plan incluye 3.500 m² de locales comerciales y gastronómicos, paseos peatonales y apertura de calles para darle vida propia a una zona que antes era solo de tránsito. Los precios ya se ubican entre u$s 2.200 y u$s 5.200 por m², con expectativas de suba a medida que avanza la obra.

La apuesta de Coto que marca tendencia

La confianza en el futuro de Retiro quedó clara con la compra de un terreno clave por parte de Coto, que pagó u$s 11,9 millones por un lote de 15.700 m² en Antártida Argentina y Gendarmería Nacional.

El objetivo es asegurar la operación de su hipermercado en el corazón del nuevo distrito, evitando perder una ubicación estratégica.

Este movimiento confirma la revalorización del área y empuja los precios hacia niveles similares a los de Puerto Madero. Las desarrolladoras también se suman: Argencons adquirió otro megaterreno en Belgrano en la misma jornada de subastas.

Otros proyectos que redefinen el Bajo porteño

La transformación no se limita a Retiro. A lo largo del Paseo del Bajo surgen torres y complejos que consolidan la idea de una ciudad vertical.

Entre ellos destaca Huergo 475, una torre residencial de 38 pisos impulsada por Consultatio, con más de 500 unidades y precios que rondan los u$s 5.000 por m². El proyecto incluye amenities distribuidos en distintos niveles y una plaza pública de 2.800 m².

Otro desarrollo es Grand Atlántida Residences, en Azopardo 579, que recupera el histórico edificio de la Editorial Atlántida y lo integra con una construcción moderna para ofrecer viviendas, oficinas y locales.

¿Por qué este cambio es irreversible?

La combinación de inversión privada, venta de activos estatales y obras de infraestructura consolida un nuevo mapa urbano en CABA. Retiro deja de ser una zona de paso para convertirse en un distrito premium con vida propia, capaz de competir con Puerto Madero y atraer capitales nacionales e internacionales.