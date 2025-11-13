En un contexto donde la creatividad dialoga con la identidad nacional, la arquitecta y artista mendocina Eleonora “Eleo” Mendoza anunció la exposición “Vivir la Argentina”, una propuesta que transforma materiales de desecho en piezas artísticas cargadas de sentido. La muestra se exhibirá en Espacio Phisis, Juana Manso 1555, Puerto Madero, desde el 20 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2025.

La propuesta surge “en el marco de un momento de revolución nacional y personal”, según definió la artista en la presentación. El eje conceptual se centra en la “salvación de restos de materiales de obras”, con el objetivo de convertir lo que estaba destinado a ser descartado en un “protagonista” de la expresión artística. Mendoza trabajó con maderas, cueros y restos de pinturas, dejando para una próxima etapa esculturas en piedra, porcelanato y metales.

Arquitecta egresada de la Universidad de Mendoza, Mendoza desarrolló su carrera en el ámbito residencial y comercial, y se formó en artes plásticas con el maestro Carlos Ojam. Su método combina arquitectura, bellas artes e interiorismo, y rescata la memoria de su Mendoza natal, donde creció rodeada de artes manuales, hasta su llegada a Buenos Aires.

La exposición incluye series que narran historias del país, como “De los Enólogos”, inspirada en la cultura vitivinícola, y “Llegar a Baires”, que refleja el impacto de la gran ciudad. Entre las piezas se destacan títulos como “Remar en dulce de leche”, metáfora del esfuerzo cotidiano, y “Lo que deja el Zonda”, que evoca la resiliencia tras los fenómenos naturales. También se presentan obras dedicadas a la Patagonia y composiciones geométricas surgidas de restos arquitectónicos.

La curaduría está a cargo de Paloma Inés, titular del espacio, que se posiciona como un nuevo punto de encuentro para la creatividad porteña. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes, de 11 a 19, y los sábados de 11 a 14. Además, el miércoles 26 de noviembre Mendoza ofrecerá la charla “La Obra en los Ambientes”, donde explicará cómo integrar arte e interiorismo.

Para más información, los interesados pueden escribir a espaciophisis@gmail.com.