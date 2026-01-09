En Argentina, conducir bajo los efectos del alcohol o drogas está sancionado con la retención de la licencia de conducir y del vehículo en determinados casos. Los conductores que den positivo en un control deben iniciar un trámite obligatorio para poder volver a circular.

La medida se aplica en operativos de tránsito realizados en calles, avenidas y rutas de todo el país, y alcanza tanto a automovilistas como a motociclistas y conductores profesionales. Según la gravedad de la infracción, los agentes pueden impedir que la persona continúe manejando y derivarla al sistema de infracciones.

¿Qué significa que puedan retenerte la licencia de conducir por alcoholemia o drogas?

La retención de la licencia implica que el conductor pierde de forma inmediata el derecho a manejar luego de ser detectado con alcohol o sustancias prohibidas en el organismo. Se trata de una sanción administrativa que se aplica en el mismo control de tránsito, sin necesidad de una orden judicial.

En los casos más graves, especialmente cuando los niveles de alcoholemia son elevados o hay consumo de drogas, también puede retenerse el vehículo. Esto obliga al conductor a iniciar un procedimiento formal para recuperar lo retenido y poder volver a circular.

¿Cuál es el requisito clave que deben cumplir los conductores para no perder la licencia?

El requisito fundamental es no conducir bajo los efectos del alcohol ni de estupefacientes. Esto incluye respetar los límites de alcoholemia vigentes y no presentar rastros de drogas en los controles.

Además, muchas provincias y municipios aplican el esquema de alcohol cero, lo que significa que cualquier resultado positivo habilita la retención inmediata de la licencia. Por eso, incluso una cantidad mínima de alcohol puede derivar en una sanción.

¿Qué sucede cuando un agente de tránsito detecta una infracción de este tipo?

Cuando un conductor da positivo en un control, el agente labra un Acta de Comprobación, también conocida como Acta Z o boleta de citación. En el documento se deja constancia de la infracción, los datos del conductor y del vehículo, y la medida aplicada.

A partir de ese momento, la persona no puede continuar manejando y debe esperar tres días hábiles antes de poder iniciar el trámite para recuperar la licencia o el vehículo retenido.

¿Cómo se inicia el trámite para recuperar la licencia o el vehículo?

El trámite puede hacerse de forma online o presencial. En la modalidad digital, el conductor debe ingresar a la plataforma de Trámites Digitales del Gobierno de la Ciudad y cargar la documentación requerida para que un operador la revise.

En la modalidad presencial, es necesario solicitar un turno a través de la Web de Turnos del Gobierno de la Ciudad y concurrir a la sede asignada. En ambos casos, el organismo evalúa la documentación y define si se habilita la devolución de la licencia o el inicio del descargo por el vehículo.

¿Qué documentación es necesaria para poder avanzar con el trámite?

Para realizar el trámite es obligatorio presentar el DNI vigente y la cédula del vehículo o cédula para conductor autorizado. En el caso de extranjeros, también puede requerirse pasaporte.

Si bien no es obligatorio, contar con el Acta Z o la boleta de citación entregada por el agente de tránsito ayuda a localizar más rápido la infracción dentro del sistema y agiliza la gestión.

¿Cuánto cuesta recuperar un vehículo retenido en un control?

Cuando el vehículo fue retirado por los agentes de tránsito, se debe abonar el costo de acarreo, que varía según el tipo de unidad. Para vehículos livianos, el valor es de $ 77.120, mientras que para motos es de $ 33.560.

En el caso de vehículos pesados, los montos pueden superar los $ 300.000, dependiendo del tamaño y la categoría. Estos costos se suman a las multas que puedan corresponder por la infracción cometida.

¿Por qué el alcohol es uno de los principales factores de riesgo en el tránsito?

El consumo de alcohol reduce los reflejos, la capacidad de reacción y la percepción del entorno, lo que aumenta significativamente la probabilidad de provocar o sufrir un accidente. Los estudios oficiales indican que una proporción importante de los conductores involucrados en siniestros había ingerido alcohol antes de manejar.

Cambian los controles de tránsito: meterán presos a los conductores que no presenten la licencia original (foto: archivo).

Incluso con niveles bajos de alcoholemia, el riesgo de choques, atropellos y salidas de calzada se incrementa, por lo que las autoridades consideran clave aplicar controles estrictos y sanciones efectivas.

¿Cuáles son los límites de alcohol permitidos para conducir en Argentina?

A nivel nacional, los límites son 0,5 g/l para automóviles, 0,2 g/l para motociclistas y 0,0 g/l para conductores profesionales. Sin embargo, varias provincias y municipios avanzaron hacia el modelo de alcohol cero para todos los conductores.

En esas jurisdicciones, cualquier resultado positivo puede derivar en la retención inmediata de la licencia, lo que amplía el alcance de la sanción.