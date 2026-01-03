Licencia de conducir gratis: todas estas personas podrán renovarla sin tener que pagar y solo se necesita un requisito Fuente: Archivo

El Gobierno de la Ciudad de Oncativo puso en marcha una medida que busca premiar a los conductores responsables y reforzar las políticas de seguridad vial. De tal modo, un grupo de vecinos podrá renovar la licencia de conducir de manera totalmente gratuita, siempre que cumpla con un único requisito clave.

La iniciativa se enmarca en una estrategia integral de tránsito y apunta a reconocer a quienes respetan las normas, circulan con responsabilidad y no poseen infracciones viales vigentes.

Quiénes pueden renovar la licencia de conducir gratis

El beneficio está destinado a conductores que no registren infracciones ni multas vigentes al momento de renovar su carnet. Aquellos vecinos que mantuvieron un historial limpio durante todo el período de validez de su licencia podrán acceder a una bonificación del 100% del trámite de renovación anual.

La medida alcanza a todas las categorías de licencias, incluyendo A, B, C, D, E, F y G. Como condición indispensable, no se debe adeudar ninguna multa, ya sea en Oncativo o en otra jurisdicción. De esta forma, el municipio busca reforzar la idea de que el cumplimiento de las normas tiene un reconocimiento concreto.

Cómo se aplica la renovación gratuita del carnet de conducir

Según explicó el intendente Filoni, la decisión tiene como principal objetivo incrementar las condiciones de seguridad al volante. “Queremos que el esfuerzo de quienes manejan con respeto y cuidan la vida propia y ajena tenga un reconocimiento real”, señaló el jefe comunal.

La renovación gratuita no es una acción aislada, sino que forma parte de un plan integral de educación y seguridad vial, que incluye capacitaciones, campañas de concientización, mejoras en la señalización urbana y un acompañamiento permanente a los ciudadanos.

Otros descuentos vigentes para renovar la licencia de conducir

Además de la renovación gratuita para quienes no tienen multas, el municipio mantiene beneficios adicionales. Las personas que acrediten haber realizado el curso de RCP acceden a un 30% de descuento en los carnets de duración mínima.

Por otro lado, los mayores de 70 años cuentan con una bonificación del 50% en el trámite de renovación de la licencia de conducir. Estas medidas buscan acompañar a distintos sectores de la comunidad y fomentar prácticas responsables.

Finalmente, el intendente adelantó que la actualización del valor de las multas permitirá fortalecer el sistema de tránsito y sostener políticas que premien la conducta responsable dentro de las calles de la ciudad.