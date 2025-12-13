Cambia la Ley de Sucesiones y estas personas no cobrarán la herencia por más que lo diga el testamento Fuente: Archivo

Dentro del Código Civil y Comercial de la Nación se explica que en determinadas situaciones, las personas que figuraban dentro de un testamento como receptores de los bienes de un fallecido no tendrán derecho a acceder a la herencia.

Cuando una situación de esta índole sucede es porque a las personas humanas declaradas en el testamento como herederos se les aplicó la indignidad para suceder o la calificación de “herederos indignos”, tal como se indica en la Ley de Sucesiones.

Estas personas no cobrarán la herencia aunque lo diga el testamento

La indignidad para suceder es una institución jurídica que priva a una persona del derecho a heredar cuando ha incurrido en conductas graves contra quien dejó la herencia o contra su patrimonio.

En otras palabras, funciona como una sanción legal que impide que determinados herederos o beneficiarios accedan a los bienes del causante por haber actuado de manera reprochable.

Esta figura se encuentra prevista en el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en los artículos 2281 a 2285, donde se detallan los supuestos que habilitan la exclusión del heredero, el modo en que debe solicitarse su declaración y los efectos jurídicos que produce.

La normativa busca, entre otras cosas, preservar la justicia y la moralidad en el ámbito sucesorio, evitando que quien ha tenido una conducta grave o desleal se beneficie de la herencia.

Cuándo se aplica la indignidad para suceder

Homicidio o tentativa de homicidio contra el causante: si el heredero o legatario mató o intentó matar al causante, directa o indirectamente, pierde el derecho a heredar. También aplica si el homicidio fue cometido por cómplices o instigadores.

Acusación calumniosa contra el causante: si el heredero acusó falsamente al causante de un delito grave que conlleva penas privativas de la libertad.

Actos de violencia moral o física: cuando el heredero incurre en maltrato grave hacia el causante, atentando contra su dignidad o integridad.

Fraude en la sucesión: si el heredero ocultó, destruyó, alteró o falsificó el testamento del causante.

Negación de asistencia alimentaria: cuando un heredero legalmente obligado a prestar alimentos al causante se niega a hacerlo sin justificación.

Cuándo y por qué un testamento es declarado nulo

Si bien el testamento es un mecanismo muy frecuente al momento de designar a los herederos que se quedarán con los bienes de una persona fallecida, puede ocurrir que sea declarado nulo.

De tal modo, si se decreta la nulidad de un testamento, quienes figuraban como receptores de los bienes no podrán acceder al patrimonio que pertenecía al causante.

Por su parte, un testamento es declarado nulo cuando ocurre una o más de las siguientes situaciones: