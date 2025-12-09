Adiós a la Ley de Sucesiones en Argentina

Adiós a la Ley de Sucesiones: se elimina el testamento y los cónyuges pasan a ser los principales herederos

Cuando una persona fallece, lo habitual es que haya dejado un testamento válido que indique la distribución de sus bienes. Sin embargo, en ciertos casos, el testamento puede ser declarado nulo si no cumple con los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En estas circunstancias, se inicia el proceso de sucesión intestada, que se aplica cuando no existe un testamento o este no abarca todos los bienes.

El objetivo es prevenir conflictos legales mediante un sistema que asigna la herencia a los parientes más cercanos.

En Argentina, existen dos formas de sucesión:

Sucesión testamentaria: ocurre cuando el fallecido dejó un testamento válido que expresa su voluntad sobre la distribución de sus bienes. Esta libertad está limitada por la legítima hereditaria, que garantiza una porción mínima a los herederos forzosos (hijos, padres y cónyuge).

Sucesión intestada: se aplica cuando no hay testamento, este es inválido o no contempla todos los bienes. En este caso, la ley determina quiénes son los herederos y cómo se reparte la herencia.

¿En qué situaciones se declara nulo un testamento?

De acuerdo a los artículos 2462 y 2531 del Código Civil y Comercial, el testamento puede ser declarado nulo por las siguientes razones:

Por violar una prohibición legal.

Por tener defectos de forma.

Por haber sido otorgado por una persona sin razón al momento de testar. La falta de razón debe ser probada por quien impugna el acto.

Por haber sido otorgado por una persona declarada incapaz judicialmente.

Por ser el testador alguien con limitaciones para comunicarse oralmente y que no sabe leer ni escribir, a menos que lo haga por escritura pública con un intérprete presente.

Por haber sido otorgado bajo error, dolo o violencia.

¿Cuál es el orden de llamamiento hereditario en el Código Civil?

El artículo 2340 del Código Civil y Comercial establece un orden de llamamiento hereditario, que prioriza a ciertos parientes:

Descendientes (hijos, nietos): tienen prioridad y excluyen a los demás.

Ascendientes (padres, abuelos): heredan solo si no hay descendientes.

Cónyuge: hereda junto con descendientes o ascendientes, según el caso.

Colaterales (hermanos, sobrinos): heredan si no hay descendientes, ascendientes ni cónyuge.

El Estado: si no hay herederos, el patrimonio pasa al Estado.

¿Qué es la herencia vacante y qué implica para los bienes?

En ausencia de herederos o legatarios, se declara la herencia vacante. En este caso, el juez ordena que los bienes se entreguen al Estado. Si alguien reclama derechos hereditarios más tarde, debe iniciar una solicitud de herencia y aceptar los bienes en su estado actual.

Sucesión en Argentina: ¿qué pasos deben seguirse?

El proceso sucesorio se lleva a cabo en los tribunales ante un juez competente y comprende los siguientes pasos: