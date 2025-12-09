Se despide la Ley de Sucesiones y estos herederos no cobrarán la herencia aunque figuren en el testamento Fuente: Archivo

Cuando se produce el fallecimiento de una persona se realiza la sucesión, que es el proceso mediante el cual los herederos reciben los bienes que el causante obtuvo en vida.

Muchas veces, se recurre a un testamento para efectuar la partición del patrimonio y existen situaciones en las que los herederos no podrán acceder a la herencia por más que figuren dentro de dicho documento.

Cuándo se declara a un heredero indigno y en qué casos se aplica

La figura de “heredero indigno” o de “indignidad para suceder” se aplica, según la Ley de Sucesiones, cuando aquellas personas designadas como herederas dentro del testamento cometen acciones que atentan contra la vida del causante.

Se despide la Ley de Sucesiones y estos herederos no cobrarán la herencia aunque figuren en el testamento

De tal modo, se declarará la indignidad para suceder siempre que ocurra uno, o más, de los siguientes hechos:

Homicidio o tentativa de homicidio contra el causante: si el heredero o legatario mató o intentó matar al causante, directa o indirectamente, pierde el derecho a heredar. También aplica si el homicidio fue cometido por cómplices o instigadores.

Acusación calumniosa contra el causante: si el heredero acusó falsamente al causante de un delito grave que conlleva penas privativas de la libertad.

Actos de violencia moral o física: cuando el heredero incurre en maltrato grave hacia el causante, atentando contra su dignidad o integridad.

Fraude en la sucesión: si el heredero ocultó, destruyó, alteró o falsificó el testamento del causante.

Negación de asistencia alimentaria: cuando un heredero legalmente obligado a prestar alimentos al causante se niega a hacerlo sin justificación.

Se despide la Ley de Sucesiones y estos herederos no cobrarán la herencia aunque figuren en el testamento Fuente: Archivo

El testamento perderá validez si pasa esto

El testamento es un documento muy utilizado que muchas personas elaboran en vida para designar a aquellas personas que oficiarán como sus herederos cuando fallezca.

Sin embargo, la Ley de Sucesiones de Argentina establece que hay casos en los que el testamento perderá todo tipo de validez y será declarado nulo, lo cual inhabilitará a las personas que figuren como herederos a recibir los bienes o el patrimonio.