El tren San Martín incorporó cambios en su recorrido que amplían las alternativas para viajar desde Retiro hacia distintas localidades del conurbano y el interior bonaerense. El servicio suma paradas estratégicas y permite conectar la Ciudad de Buenos Aires con zonas que durante años tuvieron una oferta ferroviaria más limitada.

La formación ofrece un recorrido de larga distancia con aire acondicionado, baños y coche comedor, además de tarifas que parten de los $2.100 en primera clase, convirtiéndose en una opción para quienes buscan trasladarse por el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Las estaciones que recupera el tren San Martín y las nuevas conexiones

El recorrido permite vincular Retiro con localidades como Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Manzanares, Doctor Cabred y Cortines, además de continuar hasta Junín.

La incorporación de estas paradas amplía las posibilidades de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y diferentes puntos del interior bonaerense .

Para los pasajeros, representa una alternativa frente al transporte automotor y permite acceder a un servicio ferroviario de larga distancia con distintas comodidades.

Cuánto cuesta viajar en el tren San Martín desde Retiro

La tarifa del tren San Martín entre Retiro y Junín se divide en dos esquemas: T1 y T2, que varían según el día de la semana y el sentido del viaje.

Para los servicios de Retiro a Junín, la tarifa T1 se aplica los lunes, viernes y domingos, mientras que la T2 rige los martes, miércoles, jueves y sábados. En el sentido contrario, de Junín a Retiro, la T1 corresponde a lunes, viernes y sábados, y la T2 a martes, miércoles, jueves y domingos.

Dentro de cada esquema existen dos categorías: primera, que es la opción más económica, y pullman, que tiene un valor superior. El precio también cambia de acuerdo con el tramo recorrido y la estación de destino .

Por ejemplo, en la tarifa T1, el viaje completo entre Retiro y Junín cuesta $12.000 en primera y $14.400 en pullman. En los tramos intermedios, los valores son menores y aumentan progresivamente a medida que se avanza hacia Junín.

La tabla contempla estaciones como Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O’Higgins y Junín, entre otras. De esta manera, el pasajero debe identificar su estación de origen y destino para conocer el valor exacto del boleto.

Además, el cuadro señala que la tarifa T1 está vigente desde el 1° de julio de 2025, mientras que la T2 rige desde el 19 de mayo de 2025.

Tarifas del servicio. Trenes Argentinos.

Horarios del tren San Martín entre Retiro y Junín

El cronograma indica que el tren N.º 563 sale todos los días desde Retiro a las 18:15 con destino a Junín. Durante el recorrido, pasa por las siguientes estaciones:

José C. Paz: 19:16

Pilar: 19:36

Manzanares: 19:46

Dr. Cabred: 19:53

Cortines: 20:05

Mercedes: 20:45

Franklin: 21:19

Rivas: 21:38

Castilla: 21:53

Rawson: 22:11

Cucha Cucha: 22:41

Chacabuco: 22:52

O’Higgins: 23:27

Junín: 00:20

Por lo tanto, el servicio parte de Retiro a las 18:15 y llega a Junín a las 00:20 del día siguiente.

En el sentido contrario, el tren N.º 564 parte desde Junín hacia Retiro. De lunes a sábados sale a la 01:10 y llega a Retiro a las 07:28. Los domingos y feriados sale a la 01:31 y llega a Retiro a las 07:49.

Trenes Argentinos

El horario informado en la imagen está vigente desde el 22 de junio de 2026.