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El tren San Martín incorporó cambios en su recorrido que amplían las alternativas para viajar desde Retiro hacia distintas localidades del conurbano y el interior bonaerense. El servicio suma paradas estratégicas y permite conectar la Ciudad de Buenos Aires con zonas que durante años tuvieron una oferta ferroviaria más limitada.
La formación ofrece un recorrido de larga distancia con aire acondicionado, baños y coche comedor, además de tarifas que parten de los $2.100 en primera clase, convirtiéndose en una opción para quienes buscan trasladarse por el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Las estaciones que recupera el tren San Martín y las nuevas conexiones
El recorrido permite vincular Retiro con localidades como Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Manzanares, Doctor Cabred y Cortines, además de continuar hasta Junín.
La incorporación de estas paradas amplía las posibilidades de conexión entre la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y diferentes puntos del interior bonaerense.
Para los pasajeros, representa una alternativa frente al transporte automotor y permite acceder a un servicio ferroviario de larga distancia con distintas comodidades.
Cuánto cuesta viajar en el tren San Martín desde Retiro
La tarifa del tren San Martín entre Retiro y Junín se divide en dos esquemas: T1 y T2, que varían según el día de la semana y el sentido del viaje.
Para los servicios de Retiro a Junín, la tarifa T1 se aplica los lunes, viernes y domingos, mientras que la T2 rige los martes, miércoles, jueves y sábados. En el sentido contrario, de Junín a Retiro, la T1 corresponde a lunes, viernes y sábados, y la T2 a martes, miércoles, jueves y domingos.
Dentro de cada esquema existen dos categorías: primera, que es la opción más económica, y pullman, que tiene un valor superior. El precio también cambia de acuerdo con el tramo recorrido y la estación de destino.
Por ejemplo, en la tarifa T1, el viaje completo entre Retiro y Junín cuesta $12.000 en primera y $14.400 en pullman. En los tramos intermedios, los valores son menores y aumentan progresivamente a medida que se avanza hacia Junín.
La tabla contempla estaciones como Sáenz Peña, José C. Paz, Pilar, Mercedes, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O’Higgins y Junín, entre otras. De esta manera, el pasajero debe identificar su estación de origen y destino para conocer el valor exacto del boleto.
Además, el cuadro señala que la tarifa T1 está vigente desde el 1° de julio de 2025, mientras que la T2 rige desde el 19 de mayo de 2025.
Horarios del tren San Martín entre Retiro y Junín
El cronograma indica que el tren N.º 563 sale todos los días desde Retiro a las 18:15 con destino a Junín. Durante el recorrido, pasa por las siguientes estaciones:
- José C. Paz: 19:16
- Pilar: 19:36
- Manzanares: 19:46
- Dr. Cabred: 19:53
- Cortines: 20:05
- Mercedes: 20:45
- Franklin: 21:19
- Rivas: 21:38
- Castilla: 21:53
- Rawson: 22:11
- Cucha Cucha: 22:41
- Chacabuco: 22:52
- O’Higgins: 23:27
- Junín: 00:20
Por lo tanto, el servicio parte de Retiro a las 18:15 y llega a Junín a las 00:20 del día siguiente.
En el sentido contrario, el tren N.º 564 parte desde Junín hacia Retiro. De lunes a sábados sale a la 01:10 y llega a Retiro a las 07:28. Los domingos y feriados sale a la 01:31 y llega a Retiro a las 07:49.
El horario informado en la imagen está vigente desde el 22 de junio de 2026.