Los controles sobre el equipaje de mano en los aeropuertos serán mucho más estrictos durante 2026 y las autoridades ya advirtieron sobre fuertes sanciones para quienes transporten artículos prohibidos dentro de la cabina con multas que pueden superar los 10.000 dólares. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) confirmó que determinados objetos detectados en mochilas, bolsos o valijas de mano pueden derivar en multas millonarias, demoras e incluso problemas migratorios para los pasajeros internacionales. Según informaron las autoridades, quienes intenten transportar “elementos prohibidos” en el equipaje de mano podrán recibir multas civiles de hasta 17.062 dólares. Las autoridades aeroportuarias recordaron cuáles son los elementos que no pueden transportarse dentro de la cabina del avión bajo ninguna circunstancia. Frente al endurecimiento de los controles, expertos en viajes aconsejan preparar el equipaje con anticipación y verificar las listas oficiales de objetos permitidos y prohibidos antes de salir hacia el aeropuerto. Esto ayuda a evitar demoras, pérdidas de pertenencias y multas inesperadas. También recomiendan prestar especial atención a elementos que suelen pasar desapercibidos dentro de mochilas o bolsos, como herramientas pequeñas, baterías externas, encendedores especiales o aerosoles. Aunque parezcan objetos cotidianos, muchos pueden activar alertas de seguridad durante la inspección y es importante conocer en qué lugar de las valijas llevarlos o que directamente no pueden ser transportados.