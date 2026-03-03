Viajar con mucho equipaje convierte a la maleta documentada en una aliada indispensable, ya que permite llevar desde los mejores outfits hasta los souvenirs del viaje. Sin embargo, al tratarse de equipaje que queda fuera de nuestra vista y control, su seguridad no está garantizada. Por eso, es fundamental ser muy conscientes de lo qué se lleva en cada pieza de equipaje y reservar el equipaje de mano para los objetos de mayor valor. El pasaporte y los documentos oficiales encabezan la lista de documentos esenciales a la hora de viajar, ya que son indispensables para los trámites migratorios y la identificación durante todo el viaje. Por lo tanto, deben quedar a mano y nunca guardarse en el equipaje de bodega. También entran en la lista el dinero en efectivo y las tarjetas, los cuales deben viajar siempre en el equipaje de mano, al igual que contratos o documentos confidenciales que contienen información sensible o de alto valor. Por su parte, los dispositivos electrónicos como computadoras, tabletas o equipo fotográfico no solo representan una inversión económica importante, sino también proyectos e información personal difícil de recuperar. A esto se suman los cargadores de equipos electrónicos, cuya pérdida inutiliza los dispositivos y obliga a comprar reemplazos de urgencia en el destino. Los medicamentos controlados representan un riesgo particular: en caso de pérdida, conseguirlos en el destino sin una prescripción médica puede resultar extremadamente complicado, por eso es recomendable tenerlo encima al viajar. Lo mismo ocurre con el material curativo o profesional, estos deben protegerse, ya que su pérdida implica un daño irreparable. Las aerolíneas son estrictas en cuanto a los artículos prohibidos en los vuelos en el equipaje documentado. Se trata de pertenencias que no se deben ingresar al avión por seguridad, por lo que en caso de detectar alguna de ellas, la maleta será apartada para una revisión exaustiva. En esos casos, los pasajeros pueden ver su vuelo cancelado, dado que de no corroborar el origen de los artículos sospechos y su desecho inmediato, los titulares del equipaje no podrán abordar a su viaje. Los elementos prohibidos son: