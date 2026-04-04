United Airlines anunció un aumento en las tarifas de equipaje facturado para vuelos con origen o destino en Estados Unidos, México, Canadá y América Latina. El incremento de 10 dólares por maleta entró en vigencia para todos los tickets comprados a partir del viernes 3 de abril de 2026, según confirmó la aerolínea en un comunicado oficial. Es la primera vez en dos años que la compañía sube estas tarifas. La medida se suma a una tendencia más amplia en la industria aérea estadounidense. JetBlue también anunció recientemente un aumento en sus tarifas de equipaje, atribuyendo la decisión al encarecimiento del combustible derivado del conflicto en Irán. Ambas aerolíneas coinciden en señalar el incremento de los costos operativos como principal factor detrás de los ajustes. Según United Airlines, el objetivo es mantener las tarifas base competitivas mientras se compensan los mayores gastos operativos a través de cargos por servicios opcionales. Sin embargo, el cambio impacta de forma directa en millones de pasajeros que viajan con equipaje facturado en las rutas afectadas. Los nuevos precios varían según el momento en que se realice el pago. Quienes abonen el equipaje dentro de las 24 horas previas al vuelo pagarán las tarifas más altas, mientras que los pasajeros que lo hagan con anticipación online acceden a un descuento. Pagar el equipaje con anticipación sigue siendo la opción más económica, con un ahorro de 5 dólares por maleta en el primer y segundo bulto respecto a la tarifa de último momento. No todos los pasajeros de United Airlines se verán afectados por el incremento. La aerolínea confirmó que ciertos grupos mantienen el beneficio de facturar equipaje sin costo adicional: El aumento de United Airlines no es un caso aislado. JetBlue también incrementó el costo de la primera maleta facturada, que pasó de 35 a 39 dólares, con un cargo adicional de 10 dólares para quienes paguen con menos de 24 horas de anticipación. Ambas aerolíneas atribuyen los ajustes al alza en los precios del combustible, en un contexto de mayores costos operativos generales. La estrategia adoptada por las compañías consiste en mantener bajas las tarifas base de los vuelos y trasladar parte del incremento a los servicios opcionales, como el equipaje facturado, que no afectan a la totalidad de los pasajeros.