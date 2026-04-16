Viajar en avión puede transformarse en una experiencia frustrante cuando surgen demoras o cancelaciones inesperadas. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) establece que las aerolíneas tienen la obligación legal de compensar a los pasajeros. Las aerolíneas están obligadas a compensar a sus pasajeros siempre que el inconveniente sea responsabilidad directa de la empresa, ya sea por: Es fundamental que los viajeros conozcan que esta protección se activa desde la primera hora de demora. La ley determina que las aerolíneas deben informar de manera oportuna y visible las causas del retraso en las zonas de abordaje o módulos de atención, garantizando que el usuario tenga certeza sobre la situación de su vuelo y los beneficios que puede reclamar de inmediato. El esquema de indemnización varía dependiendo de la duración del retraso: La compañía debe proveer como mínimo alimentos, bebidas y opciones de descuento para viajes futuros. Los beneficios anteriores se mantienen, pero se suma un descuento obligatorio no menor al 7.5% del costo del boleto. La situación cambia drásticamente a favor del consumidor. En este punto, el pasajero tiene derecho a elegir entre el reintegro total de su pasaje más una indemnización mínima del 25%, un transporte sustituto con gastos de hospedaje y alimentos pagados, o un vuelo en una fecha posterior con el mismo porcentaje de compensación económica. La asistencia básica, como alimentos y comunicación, debe entregarse en el instante mismo en que ocurre el incidente. Sin embargo, para los reembolsos en efectivo o indemnizaciones monetarias, las aerolíneas disponen de un plazo máximo de 10 días naturales tras la presentación de la reclamación formal por parte del afectado para realizar el pago correspondiente. Un punto crítico que muchos pasajeros ignoran es que la aerolínea debe cubrir también el transporte terrestre entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento si el retraso obliga a pernoctar. Esta medida busca minimizar el impacto económico en el bolsillo del viajero y asegurar que su integridad y descanso estén garantizados durante la contingencia. Profeco recomienda guardar siempre los pases de abordar y cualquier comprobante de gasto extra derivado del retraso. En un contexto de alta movilidad en México, estar informado es la mejor herramienta para evitar que un fallo logístico de la aerolínea arruine por completo tus planes de viaje o afecte tu presupuesto.