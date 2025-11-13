El proyecto de calendario 2026 está en consulta pública e incluye fechas de inicio, cierre, recesos y vacaciones para estudiantes y docentes.

El año lectivo 2025 está por concluir y tanto estudiantes como padres de familia ya comienzan a planificar el cierre de actividades y las vacaciones. La Secretaría de Educación Distrital (SED) confirmó que los colegios oficiales de Bogotá finalizarán las clases el viernes 5 de diciembre de 2025, fecha en la que también inicia el receso escolar para docentes y personal administrativo.

Mientras tanto, la planificación del calendario escolar 2026 se encuentra en consulta pública, con fechas tentativas que permitirán a los colegios y familias organizar sus actividades con antelación.

La propuesta incluye tanto el inicio y cierre del año escolar como los periodos de receso y vacaciones para estudiantes y docentes.

Fechas de cierre del calendario escolar 2025 en Bogotá

Según la SED, los colegios oficiales del Distrito Capital que operan bajo el calendario A (inicio en enero y cierre en diciembre) terminarán las clases el 5 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, tanto estudiantes como docentes entran en periodo de receso, mientras que los planteles de calendario B, que comienzan en septiembre, mantendrán sus propias disposiciones.

Las clases en los colegios oficiales de Bogotá terminan el 5 de diciembre. (Fuente: Archivo)

Proyecto de calendario escolar 2026: fechas tentativas

El proyecto de resolución para 2026, disponible en consulta pública, establece las fechas preliminares de inicio y cierre del año escolar:

Inicio de clases: lunes 26 de enero de 2026.

Cierre de clases para estudiantes: viernes 4 de diciembre de 2026.

Cierre administrativo y docente: viernes 12 de diciembre de 2026.

El calendario académico abarcaría 40 semanas lectivas distribuidas en dos semestres, incluyendo semanas de planeación para docentes antes del inicio y después del cierre de actividades escolares.

Periodos de receso y vacaciones en 2026

De acuerdo con el proyecto de resolución, los estudiantes tendrán tres recesos principales:

Vacaciones de mitad de año: del 16 de junio al 13 de julio de 2026.

Semana de receso escolar: del 6 al 12 de octubre de 2026.

Vacaciones de fin de año: a partir del 6 de diciembre de 2026.

Para docentes y directivos, las vacaciones colectivas serían del 16 de junio al 13 de julio y del 15 de diciembre de 2026 al 18 de enero de 2027, según la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional.

Participación ciudadana en la definición del calendario 2026

La SED mantiene la propuesta del calendario escolar 2026 en consulta pública, permitiendo que padres, estudiantes y la comunidad educativa realicen observaciones y sugerencias. Los comentarios se pueden enviar a través de los canales oficiales de la Secretaría, y una vez finalizado el proceso, la resolución será firmada y publicada en el Registro Distrital.

Cabe destacar que cada colegio deberá ajustar su planeación interna a las fechas establecidas, garantizando el cumplimiento de las semanas lectivas y los espacios pedagógicos definidos. Esto incluye la organización de actividades académicas, administrativas y evaluaciones, asegurando que el año escolar se desarrolle de manera ordenada y efectiva.