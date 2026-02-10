Una alternativa fácil, práctica y económica para disfrutar de un café de especialidad en casa es usar una prensa francesa. Este método permite obtener una bebida con sabores más definidos y aromas intensos, logrando una taza rica y compleja sin necesidad de equipamiento costoso. Para aprovecharla al máximo, conviene seguir una serie de pasos simples que garantizan una extracción pareja y óptima. El primer paso es elegir un café de calidad. Lo ideal es optar por granos de especialidad, preferentemente de origen único, ya que ofrecen perfiles más limpios y distintivos. La frescura es clave: buscá café recién tostado para asegurar un sabor final más vibrante y fiel a su origen. La molienda adecuada es crucial en este proceso. Para la prensa francesa, se recomienda una molienda gruesa. Esto evita que los sedimentos pasen a la taza y permite una extracción uniforme. Una vez que tengas el café molido, mide la cantidad correcta. La proporción ideal es de aproximadamente 1:15, es decir, 1 parte de café por 15 partes de agua. Para una prensa francesa de 600 ml, como la que vende Hudson en su sitio web, utiliza alrededor de 40 gramos de café. Esta medida asegura un sabor equilibrado y satisfactorio. El siguiente paso es calentar el agua. La temperatura ideal para la extracción oscila entre 90 y 96 grados Celsius. Evita el agua hirviendo, ya que puede quemar el café y alterar su sabor. Un termómetro puede ser útil para alcanzar la temperatura perfecta. Una vez que el agua esté lista, vierte lentamente sobre el café molido. Asegúrate de cubrir todos los granos de manera uniforme. Deja reposar la mezcla durante 4 minutos. Este tiempo permite que los aceites y sabores se liberen adecuadamente. Luego, presiona el émbolo de la prensa francesa con suavidad. Este paso separa los sedimentos del líquido, resultando en una taza limpia y deliciosa. La Cafetera Prensa Francesa Émbolo Cobre 600 ml de Hudson es ideal para este proceso, combinando diseño y funcionalidad. La Cafetera Hudson Prensa Francesa Cobre es la elección perfecta para quienes desean disfrutar de un café de especialidad en casa. Su diseño elegante y moderno, junto con su cuerpo de vidrio borosilicato, garantiza una experiencia de preparación única, resaltando los sabores y aromas del café sin dejar residuos. Con una capacidad de 600 ml, esta cafetera permite preparar de tres a cuatro tazas de café filtrado, ideal para compartir. Su émbolo metálico y filtro de acero inoxidable aseguran una extracción limpia y eficiente, mientras que su acabado en color cobre añade un toque de sofisticación a cualquier mesa.