¿Qué es la terapia de mascotas y por qué sirve para combatir el Alzheimer?

La muerte de una mascota conduce a las familias de la Ciudad de Buenos Aires a repensar una cuestión práctica: qué hacer con sus restos.

Frente a las alternativas que existen actualmente, un proyecto presentado en la Legislatura porteña propone crear un servicio público de cremación de animales de compañía .

La propuesta también contempla la posibilidad de recuperar las cenizas de las mascotas y crear un espacio de memoria y despedida.

Cómo funcionaría la cremación pública de mascotas en CABA

De aprobarse la propuesta, el Servicio Público de Cremación de Animales de Compañía comenzaría a funcionar en Chacarita y podría extenderse posteriormente a otras instalaciones de la Ciudad.

El Poder Ejecutivo porteño deberá determinar la autoridad de aplicación, que tendrá entre sus responsabilidades administrar y supervisar el servicio, establecer los aranceles y organizar el sistema de turnos .

De aprobarse la propuesta, el Servicio Público de Cremación de Animales de Compañía comenzaría a funcionar en Chacarita. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los turnos podrían gestionarse de manera presencial o digital, mientras que la autoridad correspondiente deberá coordinar las condiciones sanitarias y ambientales con el Ministerio de Salud.

Quiénes podrían acceder gratis al nuevo servicio para mascotas

La propuesta establece que la cremación tendría aranceles regulados, aunque también contempla situaciones en las que el servicio podría ser gratuito.

Según el texto del proyecto, podrían quedar exentos del pago:

Animales sin identificación ni tutor conocido que sean recogidos de la vía pública.

Mascotas cuyos tutores acrediten una situación de vulnerabilidad social y tengan residencia en la Ciudad.

Además, la iniciativa contempla la firma de convenios para otorgar bonificaciones a organizaciones rescatistas que desarrollen actividades en CABA.

Qué pasaría con las cenizas y dónde funcionaría el servicio

Uno de los puntos centrales de la propuesta es que los tutores tendrían la posibilidad de recibir las cenizas de sus animales.

El proyecto también plantea crear un espacio de memoria y homenaje en el Cementerio de la Chacarita, donde podrían depositarse las cenizas o realizarse actos de despedida.

El sistema deberá contemplar además controles sobre las causas de muerte: si el personal detectara indicios de maltrato animal o circunstancias sospechosas, tendría que comunicarlo a las autoridades correspondientes.

La implementación, de todos modos, dependerá de que el proyecto sea aprobado y posteriormente reglamentado.