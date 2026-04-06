Dos personas que estaban desaparecidas desde la noche del sábado en medio del fuerte temporal que afectó a Tucumán fueron encontradas sin vida dentro de su automóvil en la zona del barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9. El hallazgo fue confirmado por la Policía provincial luego de varias horas de búsqueda, tras la denuncia realizada por sus familiares. Las víctimas fueron identificadas como Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32), quienes habían sido vistos por última vez alrededor de las 21, cuando se comunicaron con sus allegados para informar que estaban varados debido a la intensidad de la tormenta. La pareja había asistido a un casamiento y esperaba que bajara el nivel del agua para poder retomar el regreso a su hogar. De acuerdo con los primeros informes, en apenas tres horas cayeron alrededor de 110 milímetros de lluvia, lo que generó inundaciones en calles, caída de árboles y serios inconvenientes en el tránsito tanto en el microcentro como en distintos barrios de la capital tucumana y alrededores. El jefe de la Policía de Tucumán, comisario general Joaquín Alfredo Girvau, confirmó que los cuerpos fueron encontrados dentro del vehículo en una zona afectada por el anegamiento. Las circunstancias del hecho son investigadas para determinar cómo el automóvil quedó atrapado en medio del fenómeno climático. Con la muerte de Robles y Albornoz, asciende a por lo menos tres el número de víctimas fatales provocadas por el temporal que golpeó la provincia durante la noche del sábado. Horas antes, las autoridades habían informado la muerte de un adolescente que sufrió una descarga eléctrica mientras caminaba por una calle inundada. Según informó la Secretaría de Estado de Comunicación, el hecho ocurrió en la intersección de Democracia y 9 de Julio, cuando el joven entró en contacto con un elemento electrificado en medio del agua acumulada por las intensas lluvias. Los familiares de la pareja habían alertado a las autoridades tras perder comunicación con ellos durante la noche. Ambos se encontraban dentro de su vehículo, esperando que disminuyera la intensidad de la tormenta para poder continuar el viaje de regreso a su casa, mientras sus hijos habían quedado al cuidado de una niñera. El operativo de búsqueda se activó tras la denuncia formal realizada durante la madrugada del domingo, lo que permitió ubicar el auto en una zona cercana al lugar donde habían sido vistos por última vez. El temporal generó además situaciones críticas en distintas localidades tucumanas, con familias atrapadas dentro de sus viviendas y pedidos de asistencia urgente ante el avance del agua. En el sur provincial, la crecida del río Chirimayo provocó daños estructurales, destruyó defensas y obligó a realizar evacuaciones preventivas. En Santa Rosa de Aguilares, vecinos solicitaron lanchas y embarcaciones para poder rescatar a personas que quedaron aisladas por la inundación. Las autoridades reportaron además cortes de rutas, entre ellas la nacional 65 y la 307, debido al arrastre de sedimentos y daños en la calzada. El fenómeno meteorológico afectó también a San Miguel de Tucumán, donde se registraron anegamientos severos en sectores urbanos, especialmente en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus sobre avenida Brígido Terán. Si bien algunos cursos de agua comenzaron a disminuir su caudal durante la mañana del domingo, las autoridades pidieron extremar las precauciones ante la posibilidad de nuevas lluvias y la persistencia de daños en la infraestructura vial, que podrían complicar las tareas de asistencia y rescate.