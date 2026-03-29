El último informe del IDEAM advirtió sobre un escenario de alta inestabilidad atmosférica en Colombia, con presencia de lluvias persistentes, tormentas eléctricas y riesgo de crecientes súbitas en distintas regiones del país. Las condiciones actuales responden a la acumulación de nubosidad y humedad, lo que favorece eventos de precipitación de variada intensidad. En este contexto, las autoridades mantienen seguimiento constante debido a que las lluvias podrían intensificarse en las próximas horas, especialmente en zonas donde ya se registraron acumulados importantes. Esto incrementa el riesgo de afectaciones como inundaciones urbanas y desbordamientos de ríos. De acuerdo con el reporte, las precipitaciones más significativas se concentraron en regiones del Caribe, la zona Andina y la Amazonia, con eventos de lluvias moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en sectores puntuales. Entre los registros más destacados, se informaron acumulados elevados en departamentos como Putumayo, Bolívar, Caquetá, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Magdalena. En particular, Puerto Asís (Putumayo) alcanzó valores cercanos a los 87 mm en 24 horas, uno de los más altos del periodo analizado. Además, se reportaron lluvias persistentes en áreas del centro y occidente de Cundinamarca, así como en Tolima, Meta y zonas del Caribe colombiano, donde también se presentaron descargas eléctricas asociadas a tormentas. Para las próximas horas, el informe indica que continuará la presencia de abundante nubosidad y precipitaciones en amplios sectores del país. Las lluvias podrían mantenerse entre moderadas y fuertes, con probabilidad de tormentas eléctricas en diferentes departamentos. Las áreas con mayor probabilidad de lluvias intensas incluyen Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Caquetá y Putumayo. También se esperan precipitaciones en zonas del Caribe sur y en sectores marítimos. En estas regiones, no se descartan episodios de lluvias intensas localizadas, que podrían generar anegamientos temporales, dificultades en la movilidad y afectaciones en zonas vulnerables. El informe advierte que las lluvias recientes y pronosticadas aumentan la probabilidad de crecientes súbitas en ríos y quebradas, especialmente en cuencas de la región Andina, Caribe y Pacífica. También se mantiene la alerta por posibles inundaciones y desbordamientos en zonas cercanas a ríos, así como por deslizamientos de tierra en varios departamentos donde el suelo presenta alta saturación de agua. En los últimos días ya se registraron eventos asociados a estas condiciones, como desbordamientos de ríos e inundaciones en sectores de Chocó, Tolima y Huila, lo que refuerza la necesidad de monitoreo constante ante la continuidad de las lluvias.