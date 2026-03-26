El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identificación de 24 víctimas del accidente del avión militar Hércules C-130 ocurrido el 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, un hecho que provocó conmoción en Colombia y dejó a numerosas familias a la espera de la entrega oficial de los cuerpos. Según informó la entidad en un comunicado oficial, todos los restos recuperados fueron trasladados a Bogotá, donde se adelantan los procedimientos técnico-científicos necesarios para establecer la identidad de cada persona fallecida y avanzar en los trámites de entrega a sus familiares. Para atender la emergencia, Medicina Legal desplegó 12 equipos forenses interdisciplinarios conformados por decenas de especialistas, entre médicos, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo, quienes trabajan de manera coordinada en las tareas de identificación. Los procedimientos se concentran en la capital para agilizar los resultados y permitir la entrega formal de los cuerpos, una etapa especialmente sensible para las familias afectadas. La institución indicó además que las labores continúan con horarios extendidos, con el fin de avanzar en los casos pendientes bajo criterios de rigor técnico y respeto por la dignidad de las víctimas. De acuerdo con la información oficial difundida por la entidad, retomada por El Colombiano, estas son las 24 personas cuya identidad ya fue confirmada: La identificación plena de cada víctima es uno de los pasos más delicados del proceso, ya que permite formalizar la entrega y garantizar acompañamiento institucional durante el duelo. El traslado de los restos a Bogotá busca concentrar los recursos técnicos y acelerar los procedimientos, en medio de una tragedia aérea que afectó a la Fuerza Pública y generó repercusión nacional. Mientras avanzan las tareas forenses, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente, ocurrido pocos minutos después del despegue de la aeronave en el sur del país.