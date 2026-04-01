Dos muertos y al menos 19 heridos causó este miércoles 1 de abril un accidente de carretera que derivó en una explosión y el incendio de varios vehículos que estaban en la fila de un peaje del centro de Colombia en vísperas del puente festivo de Semana Santa. El siniestro ocurrió en el peaje Casablanca, entre los municipios de Zipaquirá y Ubaté, en el departamento de Cundinamarca, a unos 50 kilómetros de Bogotá, y fue provocado por el choque de un camión de carga contra varios vehículos que estaban esperando su turno para pasar el peaje. “Esta es una situación que nos enluta. El balance inicial que tenemos a esta hora es de 19 personas heridas y dos fallecidas, tras la emergencia registrada en la mañana de este miércoles”, escribió en X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. La información preliminar señala que un camión que transportaba leche al parecer perdió los frenos, “colisionando con seis vehículos particulares y una motocicleta”. Tras el impacto se produjo una explosión y varios de los vehículos involucrados se incendiaron, lo que provocó la emergencia que fue atendida por bomberos de esta región del centro de Colombia. El mandatario departamental publicó en X imágenes del lugar del accidente en las que se observan varios vehículos completamente calcinados, restos esparcidos sobre la vía y la presencia de equipos de emergencia, lo que da cuenta de la magnitud del siniestro. Las autoridades mantienen cerrada esta carretera mientras avanzan las labores de rescate y remoción de los vehículos afectados, y recomendaron a los conductores tomar rutas alternas durante este miércoles, cuando se espera que decenas de miles de viajeros salgan de Bogotá por la Semana Santa. El gobernador añadió que las autoridades se mantienen en coordinación con los organismos de emergencia para atender la situación y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Con información de EFE-.