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Suiza atraviesa una fuerte crisis de mano de obra en construcción. Según datos oficiales de la Oficina Federal de Estadística (OFS), el país acumula más de 20.000 puestos vacantes, una situación que abrió la búsqueda de profesionales extranjeros para cubrir roles de albañiles, jefes de obra y perfiles cualificados.

El principal atractivo son los sueldos. La base para puestos operativos parten de los 5.000 a 6.500 francos suizos, pero con horas extraordinarias, complementos y especialización, las remuneraciones máximas pueden alcanzar hasta 8.900 euros mensuales.

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Buscan voluntarios para trabajar en Suiza en construcción

La falta de personal cualificado responde a un doble fenómeno demográfico y estructural dentro del mercado laboral suizo:

  • Jubilación masiva: Una porción significativa de la plantilla actual pertenece a generaciones maduras próximas al retiro.
  • Escaso relevo generacional: Las nuevas generaciones de residentes suizos optan mayoritariamente por formación en sectores como la banca, la tecnología, la ingeniería o la industria farmacéutica.
Buscan albañil para trabajar en Suiza.
Buscan albañil para trabajar en Suiza.Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuánto pagan y cuáles son los requisitos

Las contrataciones suelen gestionarse a través de agencias temporales de empleo y contratos regulados por el convenio colectivo del sector. La jornada laboral estándar oscila entre las 37,5 y 40 horas semanales y contempla cobertura completa frente a accidentes laborales, seguro de desempleo y licencias médicas.

ConceptoDetalle
Salario base promedio5.000 a 6.500 CHF (aprox. 5.300 - 6.800 EUR)
Puestos calificados / ExtraHasta 8.900 EUR al mes
Carga horaria40 horas semanales promedio
Requisitos claveIdioma local (Alemán, Francés o Italiano) y permiso de trabajo comunitario/visado

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Costo de vida: el factor a tener en cuenta antes de emigrar

Aunque las cifras salariales resultan elevadas en comparación con el resto de Europa y Latinoamérica, especialistas en migración señalan que es indispensable considerar el costo de vida local.

El alquiler de vivienda, los impuestos retenidos en la fuente y la obligación de contratar un seguro médico privado reducen el margen neto de ahorro.

Para radicarse, se recomienda contar con un colchón financiero inicial para cubrir los primeros meses de alojamiento y gestiones de visado.