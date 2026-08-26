Vivir en Hawái, rodeado de paisajes tropicales y naturaleza, puede parecer un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, una organización ofrece una particular alternativa para quienes quieran instalarse temporalmente en la isla: trabajar en un santuario de cerdos a cambio de alojamiento.

La propuesta pertenece a Selah’s Pig Sanctuary, una organización sin fines de lucro ubicada en Keaau, en el sector oriental de la Isla Grande de Hawái. La convocatoria fue difundida a través de Idealist y contempla un programa de voluntariado para personas interesadas en el cuidado de animales y en la vida rural.

Como parte del intercambio, los voluntarios pueden acceder a alojamiento privado o compartido, sujeto a disponibilidad. La propuesta también contempla los servicios y suministros básicos de la vivienda, incluido el acceso a wifi. Según la organización, el beneficio representa un valor aproximado de US$1.000 mensuales.

Los gastos personales, como alimentación, transporte y seguro médico, quedan a cargo de cada participante.

Qué tareas deben realizar los voluntarios en Hawái

El programa requiere una dedicación aproximada de 20 horas semanales. Las actividades están relacionadas principalmente con el cuidado de los animales y el mantenimiento de las instalaciones del santuario.

Entre las tareas que pueden realizar los participantes se encuentran:

Alimentar a los cerdos y colaborar con controles básicos de salud.

Limpiar y mantener en condiciones los distintos recintos.

Realizar tareas de jardinería y mantenimiento del terreno.

Interactuar y socializar con los animales.

Colaborar con las medidas y procedimientos básicos de seguridad.

Participar en actividades de divulgación y recorridos guiados por el santuario.

La organización señala que todas las actividades deben desarrollarse respetando sus principios de bienestar y protección animal, además de promover prácticas vinculadas con la sostenibilidad y la participación de la comunidad.

Buscan voluntarios para cuidar cerditos. Instagram @selahspigsanctuary

Qué requisitos piden para vivir y trabajar en el santuario

La convocatoria está dirigida principalmente a personas que tengan buena predisposición para el trabajo, disfruten de las actividades al aire libre y se sientan cómodas realizando tareas físicas.

Tener experiencia previa con animales puede ser un punto a favor. Sin embargo, no es un requisito obligatorio para postularse. La experiencia adquirida en granjas, refugios, santuarios o clínicas veterinarias puede resultar especialmente útil para desarrollar las tareas.

Otro de los puntos destacados por la organización es el tiempo de permanencia. Se busca que los voluntarios puedan comprometerse con una estadía de entre tres y seis meses como mínimo, de manera que tengan tiempo suficiente para adaptarse al funcionamiento del santuario y a la dinámica de la vida rural.

Por supuesto, uno de los aspectos fundamentales es tener un verdadero interés por el cuidado y bienestar de los animales.

Isla Grande de Hawái. Instagram @ecosdeviaje

Cómo postularse al voluntariado en Hawái

Las personas interesadas en esta experiencia pueden consultar la convocatoria publicada por Selah’s Pig Sanctuary y conocer las condiciones para postularse.

La propuesta combina alojamiento en Hawái, contacto permanente con animales y trabajo en plena naturaleza, aunque es importante tener en cuenta que no se trata de unas vacaciones gratuitas: el participante debe cumplir con las horas de trabajo acordadas y afrontar sus propios gastos de alimentación, transporte y seguro médico.

Para quienes buscan una experiencia diferente en la Isla Grande, puede convertirse en una oportunidad para vivir durante varios meses en Hawái mientras colaboran con un refugio dedicado al cuidado de cerdos.