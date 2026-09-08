Ángel, albañil jubilado: “Hoy cualquier persona de la construcción gana más que alguien que está en una oficina o que tiene una carrera”

El sector de la construcción, la formación profesional y los salarios en el mercado laboral actual se encuentran en un punto de inflexión. La escasez de mano de obra cualificada en los oficios tradicionales ha transformado las dinámicas de empleo, revalorizando la labor técnica frente a los trabajos de escritorio.

Sobre este panorama reflexiona Ángel Flores, un albañil jubilado con décadas de experiencia a sus espaldas, quien analiza la realidad económica de los trabajadores del sector, la falta de relevo generacional y la evolución del oficio frente a las carreras universitarias.

Ángel, albañil jubilado: “Hoy cualquier persona de la construcción gana más que alguien que está en una oficina o que tiene una carrera” Magnific

El valor de la construcción y la realidad de los salarios en este sector

La experiencia en las obras le proporciona a Ángel una visión clara respecto a la evolución de los ingresos en el sector. Al realizar una comparación entre la remuneración de los oficios técnicos y aquellos empleos administrativos o que requieren de formación superior, el albañil retirado es contundente al expresar en una entrevista con ABC: “En la actualidad, cualquier persona vinculada a la construcción percibe mayores ingresos que aquellos empleados en oficinas o que poseen un título universitario.”

Dicha afirmación pone de relieve el debate sobre la compensación económica en el mercado laboral contemporáneo, donde los profesionales del ámbito de la construcción y las reformas han experimentado un aumento en el valor de sus servicios debido a la elevada demanda y la escasa oferta de trabajadores cualificados.

Desafíos en la transmisión de saberes y el relevo generacional

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A lo largo de su trayectoria profesional, la labor de Ángel no solo se centró en la edificación, sino también en la **formación de nuevos trabajadores** que ingresaban al sector. Su papel como mentor en las obras dejó una huella en numerosos profesionales a los que guió en el aprendizaje del oficio.

Recordando su etapa en activo y la enseñanza práctica a pie de obra, el protagonista destaca su aportación al sector, señalando que **“a más de una generación le he enseñado el oficio”**.

Sin embargo, la transmisión de estos conocimientos se enfrenta hoy en día al reto del relevo generacional, en un momento donde la juventud no siempre contempla los oficios manuales como primera opción laboral, a pesar de las condiciones económicas desfavorables en otros sectores.

Lecciones clave y visión tras una vida dedicada a la obra

La trayectoria de un trabajador con años de dedicación en el sector permite comprender no únicamente la evolución de los sueldos, sino también el esfuerzo que demanda la profesión.

La vivencia de Ángel refleja la realidad de muchos profesionales de la construcción que han consagrado su vida laboral a la edificación y que actualmente observan la revalorización de su conocimiento en el mercado contemporáneo. Su testimonio sintetiza el cambio de paradigma en la valoración económica de los trabajos manuales en comparación con los empleos de oficina.