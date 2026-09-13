Buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo medieval de Italia: ofrecen alojamiento gratis y pocas horas de trabajo semanales.

En un pueblo medieval en el sur de Italia continúan las iniciativas para detener el despoblamiento de las zonas interiores.

Una de estas iniciativas corresponde a Santo Stefano di Sessanio, un pequeño pueblo medieval localizado en la región de Abruzzo, dentro de la provincia de L’Aquila, que ha emprendido un proyecto para atraer nuevos residentes mediante beneficios económicos tangibles.

Se trata de una localidad que cuenta con apenas un centenar de habitantes. A pesar de que durante el verano y la Navidad el pueblo experimenta una notable afluencia de turistas, el resto del año la actividad social y comercial disminuye considerablemente.

Santo Stefano di Sessanio Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué se basa la iniciativa de Santo Stefano di Sessanio

El alcalde Fabio Santavicca explicó que el proyecto tiene como finalidad revitalizar la vida social del pueblo durante todo el año, no solo en temporada alta.

Según detalló, el municipio cuenta con un sistema microeconómico positivo y diversas empresas hoteleras y de servicios , sin embargo, enfrenta mayores dificultades en los meses de invierno y primavera.

Beneficios atractivos para nuevos residentes: subvenciones y vivienda asequible

Se otorgará una subvención mensual no reembolsable durante un período de tres años, con un límite de 8,000 euros anuales .

durante un período de tres años, con un límite de . Se ofrecerá una vivienda en alquiler a precio simbólico .

. Se proporcionará una subvención no reembolsable de hasta 20,000 euros anuales para la implementación de un negocio.

Programa para ciudadanos italianos y europeos en Santo Stefano di Sessanio

El programa está destinado a ciudadanos italianos y extranjeros —estos últimos, ciudadanos de la Unión Europea o poseedores de un permiso de residencia de larga duración de la CE otorgado por tiempo indefinido— de entre 18 y 40 años, que estén dispuestos a trasladar su residencia a Santo Stefano di Sessanio durante un período mínimo de 5 años e iniciar una actividad empresarial en el municipio.

Según informó el alcalde, tras la publicación de la propuesta en el sitio oficial del municipio, sin ningún tipo de promoción adicional, más de mil personas completaron el formulario online en pocas horas .

El objetivo de la administración, según Santavicca, es revitalizar el pueblo fuera de la temporada turística, apoyar a quienes ya residan allí y resguardar las costumbres y tradiciones de la vida en Santo Stefano di Sessanio.

Santo Stefano di Sessanio: Revitalización económica y social

Cerca de Santo Stefano di Sessanio, otros pueblos suman esfuerzos con proyectos similares. La colaboración regional busca un crecimiento sostenible y el resurgimiento de tradiciones locales.Además, expertos en desarrollo rural apoyan la iniciativa. Se realizan talleres para capacitar a los nuevos residentes en la gestión de negocios y fomentar la integración en la comunidad.