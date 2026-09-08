Vivir una temporada en Italia, despertarse cerca del mar y conocer una de las regiones más lindas del país sin pagar alojamiento es una posibilidad para quienes buscan una experiencia diferente en Europa.

Una propuesta de voluntariado en Apulia invita a personas mayores de 22 años a instalarse durante varias semanas en un entorno natural y colaborar con distintas tareas a cambio de hospedaje, almuerzo y otros beneficios.

La experiencia está pensada para estadías de 2 a 8 semanas y combina trabajo al aire libre con tiempo libre para recorrer los alrededores, disfrutar de las playas y conocer localidades cercanas como Nardò y Gallipoli.

A cambio de 4 a 5 horas de ayuda por día, seis días a la semana, los voluntarios pueden alojarse en un área de camping, recibir el almuerzo todos los días, utilizar la cocina y la lavandería y contar con traslado desde el lugar de llegada.

Cómo es la experiencia de vivir en la costa de Italia

El proyecto se desarrolla en un terreno ubicado en la región de Apulia, en el sur de Italia, donde los participantes colaboran principalmente con tareas vinculadas a la naturaleza y el mantenimiento del lugar.

A pocos minutos a pie se encuentra el mar y la playa, mientras que los pueblos y ciudades cercanos permiten acceder a comercios, restaurantes y otros servicios.

El objetivo del proyecto es recuperar y mejorar el terreno: ya cuenta con más de 2.000 plantaciones destinadas a favorecer la biodiversidad y generar un entorno cada vez más natural.

Durante la estadía, los voluntarios pueden disfrutar del entorno y acceder caminando al mar y la playa, que se encuentran aproximadamente a 10 o 15 minutos.

Las localidades de Nardò y Gallipoli están a unos 8 kilómetros, mientras que en los alrededores hay comercios, panaderías, puestos de verduras, bares y restaurantes, aunque varios funcionan principalmente durante la temporada alta.

Apulia, Italia. Worldpackers.

Qué tareas deberán realizar

La propuesta requiere entre 4 y 5 horas de ayuda por día, seis días a la semana, con un día libre.

Entre las actividades previstas se encuentran:

Plantar, trasplantar y regar.

Quitar malezas y realizar tareas generales de jardinería.

Construir pequeñas estructuras y muros.

Realizar trabajos de reparación y mantenimiento.

Limpiar líneas de fuego.

Pintar y decorar distintos espacios.

Colaborar con la limpieza de áreas comunes.

Ocasionalmente, cuidar mascotas, plantas o realizar tareas de vigilancia.

También se valoran especialmente los voluntarios que tengan conocimientos o experiencia en jardinería, carpintería, albañilería, electricidad o energía solar, aunque el proyecto busca principalmente personas motivadas, curiosas y con interés por trabajar en contacto con la naturaleza.

Qué alojamiento ofrecen

Los voluntarios podrán instalarse durante 2 a 8 semanas en el jardín de huéspedes ALBA.

Hay distintas alternativas de alojamiento: una gran tienda tipo campana de cuatro metros equipada para una persona o una pareja, pequeñas tiendas individuales o la posibilidad de llevar una tienda propia.

También existe espacio para estacionar una furgoneta, aunque el proyecto aclara que no acepta autocaravanas por falta de espacio.

La propuesta permite utilizar una cocina equipada con hornallas a gas para preparar las comidas. Además, los organizadores ofrecen el almuerzo todos los días y permiten utilizar gratuitamente la lavandería.

El traslado desde el lugar de llegada hasta el alojamiento también está incluido.

Apulia, Italia. Instagram @voyageprive_es

Una experiencia de camping, no un hotel

Quienes estén interesados deben tener en cuenta que se trata de una experiencia de convivencia con la naturaleza y no de un alojamiento tradicional.

El lugar cuenta con una ducha al aire libre, cuyo suministro de agua puede variar según las condiciones climáticas, y un baño seco. También dispone de agua filtrada por ósmosis para beber y cocinar y de un pequeño panel solar para cargar dispositivos como el celular o una lámpara.

Además, el espacio de huéspedes está ubicado a unos 150 metros de la cabaña de los anfitriones y el terreno no está completamente cercado.

Cuáles son los requisitos

La propuesta está dirigida a mayores de 22 años y acepta personas que viajen solas, parejas y grupos de dos voluntarios.

El proyecto recibe entre uno y tres voluntarios al mismo tiempo y describe el ambiente como familiar, por lo que busca personas dispuestas a colaborar activamente y convivir durante varias semanas.

No está permitido llevar mascotas. En el lugar viven dos gatos y los responsables también establecen una prohibición de fumar y consumir drogas, principalmente por el elevado riesgo de incendios en la zona.

Qué gastos no están incluidos

Aunque el alojamiento, el almuerzo y el traslado inicial forman parte de la propuesta, hay varios gastos que quedan a cargo del voluntario. Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa no están incluidos.

Por eso, antes de viajar, quienes quieran participar deberán verificar también los requisitos migratorios correspondientes a su nacionalidad y las condiciones para realizar este tipo de estancia en Italia.

Así, la experiencia combina unas horas de trabajo manual con tiempo libre para conocer la costa italiana y disfrutar de un entorno natural, aunque con condiciones de camping y convivencia que los interesados deberán tener en cuenta antes de postularse.