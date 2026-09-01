En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Este es el caso de Paulina, quien compagina dos trabajos en España para aprovechar al máximo sus horas disponibles. Esta joven colombiana comenzó hace poco a trabajar en una empresa con un contrato a tiempo parcial, pero mantiene su actividad como limpiadora de viviendas en sus días de descanso y en las jornadas que termina antes de tiempo.

“Como es por tiempo parcial, no puedo quedarme sin trabajar el resto de horas libres”, explica en su perfil de TikTok (@soypaualvarez). Para organizarse, reparte las limpiezas entre sus días libres y aquellos en los que sale antes de su otro empleo, en una rutina que refleja el esfuerzo de muchos migrantes por sacar adelante su proyecto de vida.

Las dificultades de conseguir trabajo como inmigrante en España. mirsad sarajlic

Cómo organiza sus dos trabajos en España

La jornada de Paulina empieza temprano. En uno de sus días, por ejemplo, hizo una limpieza de 7:00 a 9:00 y después se desplazó a otra vivienda para trabajar de 10:00 a 14:00. Una planificación milimétrica que demuestra hasta qué punto ha ajustado sus horarios para encajar ambas actividades.

Su contrato a tiempo parcial tiene unas condiciones concretas. “Son 25 horas semanales y el horario es de 10 de la mañana a 3 de la tarde”, cuenta. El puesto, además, tiene una particularidad: trabaja de domingo a domingo y dispone de un periodo de descanso de tres semanas.

Por eso la limpieza de viviendas sigue siendo para ella una fuente de ingresos complementaria, con la que rellena los huecos que le deja su empleo principal.

¿Cuáles son las dificultades de emigrar y dejar un trabajo atrás?

En otro de sus vídeos, Paulina muestra una jornada dedicada por completo a la limpieza y resume con una frase la mentalidad con la que afronta el trabajo: “Día no trabajado, es día no pagado”. Es la realidad de quien depende de cada jornada para salir adelante, sin margen para dejar pasar oportunidades.

Con todo, reconoce que el esfuerzo pasa factura, y no solo en lo físico. “Existe también el cansancio mental”, matiza. Su testimonio pone el foco en una realidad habitual entre quienes necesitan más de un empleo para complementar sus ingresos, y en el desgaste que eso supone.

Su reflexión sobre la vida del migrante

Más allá del día a día laboral, Paulina utiliza sus vídeos para hablar de las dificultades de empezar una nueva vida lejos de casa. Reflexiona, por ejemplo, sobre cómo las redes sociales alimentan las comparaciones sobre lo que consiguen unos y otros, algo que, a su juicio, puede generar frustración. Por eso reivindica mostrar la realidad tal como es.

En esa línea, da importancia a aceptar los momentos de vulnerabilidad, esos instantes en los que echa de menos su país o afronta dificultades. “Permítete sentirte así. Estás en todo tu derecho y no te debes castigar”, aconseja a quienes la siguen. Su caso refleja el de muchos migrantes que llegan a España para construir un futuro mejor a base de esfuerzo, con la honestidad de no ocultar también sus momentos difíciles.