La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que busca realizar un nuevo paro nacional.

La medida fue comunicada por Jorge Sola, uno de los cotitulares de la central sindical, después de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Según explicó Sola, la central analiza su calendario de movilizaciones y contemplaría la posibilidad de que el paro se realice antes de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre.

Paro de la CGT: cuándo sería la nueva medida de fuerza

La CGT todavía no anunció una fecha oficial para el paro general. La confirmación de la medida llegó después de que no hubiera acuerdo en la reunión del Consejo del Salario Mínimo.

Jorge Sola señaló que habrá un paro general y una marcha federal, aunque no estableció cuándo se concretarán. La central sindical deberá definir ahora el día de la huelga y el alcance de la convocatoria.

Uno de los elementos que aparece en el calendario de la organización sindical es la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

De acuerdo con lo informado, la fecha de la medida podría quedar definida en relación con ese acontecimiento.

¿Qué servicios afectará el paro nacional?

La CGT analiza un paro nacional antes de la visita del Papa León XIV.

El alcance de la medida dependerá de los gremios que adhieran al paro.

La CGT agrupa a sindicatos de distintas actividades, por lo que la prestación de servicios durante la jornada dependerá de las decisiones que adopte cada organización.

Entre los sectores que estarían observados ante una huelga general se encuentran el transporte público, la actividad bancaria, los servicios educativos, la actividad aeroportuaria y distintas dependencias estatales y privadas.