"Está en la agenda": revelan cuándo llegará el Papa León XIV a la Argentina. Foto: El Cronista.

De cara a la llegada de León XIV a la Argentina, que se realizará entre el 8 y el 11 de noviembre, los organizadores de la visita lanzaron una preinscripción para quienes deseen sumarse como voluntarios para colaborar durante la visita del Pontífice al país.

Este acontecimiento marca el regreso histórico de un Sumo Pontífice al país después de casi cuatro décadas sin visitas papales. La última vez que un Papa visitó la Argentina fue en abril de 1987, hace más de 39 años, cuando Juan Pablo II recorrió el país durante seis días.

En ese sentido, la Conferencia Episcopal Argentina informó que la convocatoria comenzó este lunes. Los interesados deberán completar un formulario online y haber leído previamente los documentos con los lineamientos para la convocatoria.

“Será una oportunidad única para ponerse al servicio de la Iglesia y colaborar en la organización de un acontecimiento de enorme relevancia para nuestro país”, destacó la entidad mediante un comunicado.

León XIV visitará Argentina. Shtterstock

León XIV en Argentina: cómo anotarse para ser voluntarios y quiénes pueden participar

En la preinscripción solo podrán completar el formulario los argentinos o personas que sean residentes en el país, de 18 a 65 años cumplidos al cierre de la convocatoria, pautado para el 8 de octubre.

La participación como voluntario es gratuita y los interesados podrán anotarse a través de la plataforma de acreditaciones de la Conferencia Episcopal Argentina.

El proceso de inscripción consta de nueve etapas, que incluyen datos personales, información de contacto, perfil, disponibilidad, áreas de servicio, salud, documentación y un compromiso formal. También se solicita explicar los motivos para participar y detallar si se cuenta con experiencia previa en voluntariado.

Los convocados participarán de instancias de formación general y específica, de acuerdo con la tarea asignada, precisó la Conferencia episcopal. Puntualmente, quienes sean convocados deberán completar capacitaciones obligatorias, tanto virtuales como presenciales, durante octubre y los primeros días de noviembre.

Además, los turnos de trabajo serán rotativos, con un máximo de ocho horas diarias, y cada voluntario deberá elegir una sola sede y hacerse cargo de sus gastos de traslado.

¿Cómo será el voluntariado durante la visita de León XIV?

Bajo el lema “Servicio con humildad”, la organización sostuvo que los voluntarios tendrán un rol clave durante las actividades del Papa y en la recepción de los peregrinos que se movilizarán durante esas fechas.

Las actividades incluirán asistencia a los peregrinos, cuestiones logísticas, colaboración en la circulación de personas y tareas operativas. La convocatoria señaló que los convocados serán parte del dispositivo necesario para acompañar las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La preinscripción no implica una asignación automática, sino que dependerá de las necesidades de la organización y del perfil de cada postulante.