Viajar desde o hacia Argentina requiere cumplir con una serie de requisitos migratorios que pueden variar según la nacionalidad, el destino y el tipo de documentación utilizada.

En este contexto, algunos aeropuertos -como los ubicados en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza-, que permiten la entrada y salida del país a un gran número de ciudadanos, aplican disposiciones migratorias nacionales y realizan controles en todos los puntos habilitados para el ingreso y egreso.

En la lista de requisitos más importantes, figura sin dudas la vigencia del pasaporte. Las autoridades argentinas establecen que los documentos utilizados para viajar deben encontrarse vigentes al momento del traslado y en buen estado de conservación.

Pasaporte vigente: el requisito clave para viajar desde Argentina

La Dirección Nacional de Migraciones establece que, para los viajes internacionales, los documentos deben encontrarse vigentes al momento del viaje, ser el último ejemplar emitido y estar en condiciones que permitan identificar correctamente a su titular.

Para los argentinos que viajan a países que no pertenecen al Mercosur ni a sus Estados Asociados, el pasaporte vigente es un requisito fundamental. Además, dependiendo del destino, puede ser necesario contar con una visa u otra autorización previa.

En cambio, para viajar hacia países del Mercosur y Estados Asociados existen alternativas. Argentina informa que los ciudadanos argentinos pueden utilizar el DNI o el pasaporte, siempre que el documento sea válido y esté vigente.

Por este motivo, todo depende del país al que se dirige, su nacionalidad y el documento habilitado para ese traslado.

Buenos Aires, Córdoba y Mendoza: qué pasa en los aeropuertos

IA Gemini

La normativa no establece una regla de pasaporte diferente para cada una de estas provincias. El requisito surge de las disposiciones migratorias nacionales y se aplica en los lugares habilitados para el ingreso y egreso del territorio argentino.

Esto significa que una persona que intente realizar un viaje internacional con un documento que no cumple las condiciones requeridas puede enfrentar inconvenientes antes de abordar o durante el control migratorio, independientemente de que su vuelo salga desde Buenos Aires, Córdoba o Mendoza.

¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

Cuando el viaje exige obligatoriamente la presentación de un pasaporte, un documento vencido no cumple con el requisito de vigencia.

La situación puede ser especialmente problemática para los extranjeros que ingresan a Argentina desde países que no forman parte del Mercosur y Estados Asociados.

Para los turistas extranjeros, Migraciones establece como requisito contar con un pasaporte vigente o, en los casos contemplados, con un documento de viaje válido.

Por eso, antes de viajar es fundamental revisar la fecha exacta de vencimiento y comprobar si el destino exige un período adicional de validez.

¿Qué documentos deben revisar y presentar los viajeros antes de salir del país?

Migraciones recomienda verificar la documentación antes de llegar al aeropuerto o al paso fronterizo. Entre los principales puntos que deben comprobarse se encuentran:

Pasaporte vigente , cuando sea el documento requerido.

DNI vigente , en los destinos donde esté permitido utilizarlo.

Que se trate del último ejemplar emitido .

Que el documento se encuentre en buen estado de conservación .

Visa o autorización de ingreso, cuando el país de destino la solicite.

Documentación adicional para menores de edad, cuando corresponda.

La recomendación oficial es no esperar hasta el día del viaje para comprobar estos requisitos. Una documentación vencida o incorrecta puede convertirse en un obstáculo para concretar el traslado.

Quiénes pueden viajar sin pasaporte desde Argentina

No todos los viajes internacionales requieren necesariamente pasaporte argentino.

Los ciudadanos argentinos que viajen hacia Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú o Colombia pueden presentar DNI o pasaporte, siempre que el documento esté vigente.

Para otros destinos, en cambio, será necesario contar con un pasaporte válido y, cuando corresponda, con la visa exigida por las autoridades del país de destino.