El budín de manzana en licuadora es una alternativa práctica y rica para quienes buscan preparar un postre casero, con pocos ingredientes y sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Gracias a su elaboración sencilla, permite obtener una textura esponjosa, un sabor equilibrado y una receta ideal para compartir en familia o con amigos. Por su rapidez y versatilidad, vale la pena sumarlo al repertorio de preparaciones de todos los días.

Ingredientes

3 manzanas

3 huevos

1 taza de azúcar

2 tazas de harina

1 taza de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

Esencia de vainilla a gusto

Manteca para engrasar el molde

Cómo preparar un budín de manzana perfecto

Para empezar, conviene elegir manzanas maduras, ya que aportan mayor dulzor y potencian el sabor del budín. Primero hay que pelarlas y cortarlas en trozos. Luego se colocan en la licuadora junto con los huevos y el azúcar, procesando hasta obtener una mezcla homogénea. Este paso resulta fundamental para lograr una miga suave y una textura aireada.

Una vez integrada la preparación líquida, se agregan la leche, la esencia de vainilla, la harina y el polvo de hornear. Se mezcla hasta incorporar todos los ingredientes, evitando batir de más para conservar la esponjosidad característica del budín.

El secreto del molde para una cocción pareja

La elección del molde para budín también influye en el resultado final. Utilizar un recipiente adecuado permite que el calor se distribuya de manera uniforme y favorece una cocción pareja. Antes de volcar la preparación, se recomienda engrasar bien el molde con manteca para evitar que el budín se adhiera y facilitar el desmolde.

Luego, se lleva a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 40 a 50 minutos. Como el tiempo puede variar según cada horno, lo ideal es comprobar la cocción con la clásica prueba del palillo: si sale limpio, el budín está listo.

Errores que conviene evitar al preparar esta receta

Uno de los errores más frecuentes es batir en exceso la mezcla una vez incorporada la harina. Esto puede afectar la textura y dar como resultado un budín más pesado. También es importante no omitir el precalentado del horno, ya que una temperatura inestable puede perjudicar el crecimiento y la cocción.

Otra recomendación es respetar las proporciones de los ingredientes. Si bien la receta admite variantes, cualquier sustitución debe hacerse manteniendo el equilibrio entre líquidos y sólidos para conservar la consistencia adecuada.

Variantes para personalizar el budín

Además de las manzanas, esta receta permite incorporar otras frutas como peras o duraznos. Estas alternativas aportan diferentes aromas y sabores sin modificar demasiado el procedimiento. Incluso se pueden sumar canela, nueces o chips de chocolate para darle un toque distintivo.

La gran ventaja de este budín es su versatilidad, ya que se adapta fácilmente a distintos gustos y ocasiones. Con pequeños cambios es posible obtener nuevas versiones sin perder la esencia de la preparación original.

Para lograr un budín de manzana con buena altura, cocción uniforme y un desmolde sencillo, una buena opción es utilizar el Molde Pan y Budín Hudson Antiadherente de 27 cm de Hudson. Gracias a su revestimiento antiadherente, la preparación se despega con facilidad y conserva una presentación prolija, ideal para servir o decorar con azúcar impalpable.

Además, su tamaño permite obtener un budín esponjoso y bien cocido, perfecto para disfrutar en desayunos, meriendas o reuniones familiares. Al finalizar la cocción, solo hay que dejar enfriar unos minutos antes de desmoldar para obtener mejores resultados.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.