El celular se volvió una extensión de la mano, pero también puede ser un enemigo silencioso para la piel. En los últimos meses, dermatólogos alertan por el aumento de brotes y picazón en la cara al usar el celular, un problema cada vez más frecuente, sobre todo en jóvenes y adultos que pasan muchas horas frente a la pantalla. El contacto constante con el teléfono, sumado a ciertos hábitos cotidianos, puede generar irritación, acné y reacciones alérgicas. Aunque muchas personas lo asocian al estrés o a cambios hormonales, los especialistas coinciden en que el uso del celular tiene un rol clave. La combinación de bacterias, calor, fricción y suciedad termina afectando la barrera natural de la piel. La buena noticia es que, con pequeños cambios, se puede prevenir. Uno de los principales problemas es la acumulación de bacterias en el celular. El teléfono se apoya en superficies, se toca con manos que no siempre están limpias y rara vez se desinfecta. Al apoyarlo sobre la cara, todo eso pasa directo a la piel, especialmente en mejillas, mentón y mandíbula. A esto se suma el calor que emite el dispositivo, que favorece la transpiración y la producción de sebo. En pieles sensibles o con tendencia acneica, este combo puede desencadenar granitos, enrojecimiento y picazón. También existe lo que algunos dermatólogos llaman “acné mecánico”, causado por la fricción repetida del celular contra la piel. Otro factor a tener en cuenta son las fundas del teléfono, sobre todo las de goma o plástico. Muchas acumulan suciedad y otras pueden generar reacciones de contacto, provocando irritación facial persistente que cuesta identificar si no se tiene en cuenta este hábito. Usar el celular pegado a la cara durante llamadas largas es uno de los errores más comunes. Siempre que se pueda, los especialistas aconsejan usar auriculares o manos libres para reducir el contacto directo con la piel. Otro mal hábito es no limpiar el celular con regularidad. Se debería desinfectarse al menos una vez por día con productos adecuados. También es clave evitar usarlo mientras se cocina, se entrena o se está en el transporte público, momentos en los que se acumulan más gérmenes. Tocarse la cara constantemente después de usar el teléfono es otro detonante de brotes. Las manos trasladan bacterias y suciedad que terminan obstruyendo los poros. Por último, no limpiar la pantalla y la funda, o compartir el celular con otras personas, aumenta el riesgo de irritaciones y granitos. Adoptar una rutina simple de higiene, prestar atención a estos detalles y consultar con un dermatólogo ante síntomas persistentes puede marcar la diferencia. A veces, el problema no está en la piel, sino en lo que apoyamos sobre ella todos los días.