Inaugurarán el primer tren bala en Sudamérica: alcanza velocidades de 350 km/h y será el más rápido de la región

Brasil avanza con los planes para desarrollar el que podría convertirse en el primer tren bala de Sudamérica. Se trata del proyecto TAV (Trem de Alta Velocidade), una iniciativa que propone unir Río de Janeiro, San Pablo y Campinas mediante una línea ferroviaria capaz de alcanzar velocidades de hasta 350 km/h.

La propuesta contempla un recorrido de aproximadamente 510 kilómetros y busca ofrecer una alternativa al transporte por carretera y a los vuelos domésticos, especialmente en uno de los corredores más transitados de Brasil.

Cómo sería el proyecto del tren bala brasileño

De concretarse, el tren de alta velocidad permitiría reducir significativamente los tiempos de viaje entre las principales ciudades del sudeste brasileño. Los estudios preliminares estiman que el trayecto completo podría realizarse en alrededor de una hora y media o dos horas.

El objetivo principal es mejorar la movilidad de pasajeros, reducir la congestión en autopistas y aeropuertos y fortalecer la integración económica de la región más poblada del país.

Sin embargo, el proyecto todavía enfrenta desafíos vinculados al financiamiento, la ingeniería y las autorizaciones necesarias para avanzar hacia la etapa de construcción.

Inaugurarán el primer tren bala en Sudamérica: alcanza velocidades de 350 km/h y será el más rápido de la región

Qué se sabe sobre la posible obra

La iniciativa prevé una inversión cercana a los USD 20.000 millones y toma como referencia sistemas ferroviarios de alta velocidad implementados en países como Japón, Francia y España.

Aunque en distintos momentos se mencionaron fechas tentativas para el inicio de las obras y la puesta en marcha del servicio, actualmente no existe una fecha definitiva de inauguración. El desarrollo del proyecto dependerá de la obtención de financiamiento y de la aprobación de las distintas etapas técnicas y administrativas.

En caso de concretarse, la obra representaría uno de los mayores proyectos de infraestructura de transporte de América Latina y marcaría un hito para el sistema ferroviario de la región.

¿Cuál es el tren más rápido del mundo actualmente?

Los trenes más rápidos del mundo utilizan la tecnología llamada maglev, un sistema de levitación magnético que transporta vagones gracias al uso de la suspensión electrodinámica. Las vías están instaladas con dos juegos de bobinas de metal en conexión cruzada y enrolladas en forma de 8 que crean electroimanes.

Los vagones se apoyan en ruedas de caucho y cuando se llega a los 150 km/h la fuerza magnética es suficientemente potente para elevarlo 100 milímetro por encima del suelo, lo que elimina la fricción y permite alcanzar velocidades únicas.

Actualmente, el tren más veloz se encuentra en China y es el Shangai Maglev CR Harmnony (CRH380A/D), el cual alcanza una velocidad máxima operativa de 460 km/h