En esta noticia Las razones detrás del viaje de Bill Gates

Bill Gates llegó a la Argentina sin agenda pública ni comunicados oficiales. Los vecinos y turistas fotografiaron al fundador de Microsoft en el puerto de Ushuaia el miércoles 18 de noviembre, mientras bajaba de una lancha cerca del Canal Beagle . Por eso, su presencia generó sorpresa en Tierra del Fuego.

El reconocido empresario tecnológico también estuvo de paso en Buenos Aires. Varias personas lo vieron caminar por Caminito y otras calles del barrio de La Boca, así como recorrer los alrededores de los restaurantes de la zona. Sin embargo, nadie confirmó si esa parada en la ciudad formó parte de la ida o del regreso del viaje .

Las razones detrás del viaje de Bill Gates

Las versiones indican que la lancha trasladó a Gates desde un gran yate amarrado en Ushuaia. Fuentes locales señalan que el empresario suele viajar en yate desde el puerto fueguino rumbo a la Antártida. Pese a que no existe confirmación oficial sobre su destino final, su llegada coincidió con la temporada de megayates en la provincia.

Gates tiene antecedentes en la región y visitó Ushuaia en febrero de 2007. Fuentes consultadas explican que el magnate cuenta con una embarcación para navegar hacia la Antártida desde el extremo sur argentino. Por eso, el puerto fueguino funciona como punto habitual de salida para sus recorridos australes.

Antes de cruzar a la Argentina, Gates estuvo en Chile a donde llegó en avión privado, recorrió una mina en Chuquicamata y visitó San Pedro de Atacama. Además, su grupo mantiene intereses en minerales críticos y proyectos mineros de la Patagonia, mientras que su fundación invirtió en la firma argentina Puna Bio.

La foto viral de Bill Gates en Buenos Aires. Fuente: Redes sociales

De esta manera, se dieron a entender algunas de las razones de la visita de Bill Gates en Argentina, del misterio detrás de su viaje y por qué pasó por Buenos Aires.

La nueva relación del magnate en medio de la crisis tecnológica

Gates viajó a la Argentina acompañado por su pareja, Paula Hurd, y también se reportó la presencia de su hijo durante el recorrido. Hurd trabajó como ejecutiva tecnológica en NCR Corporation y organiza eventos y acciones filantrópicas. Además, ella es la viuda del ex CEO de Oracle, Mark Hurd, quien falleció en octubre de 2019.