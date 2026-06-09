Miles de personas en Estados Unidos tendrán la posibilidad de acceder sin costo durante los próximos días a una caja de alimentos. En medio del aumento de los precios de los productos básicos, distintas organizaciones comunitarias confirmaron jornadas especiales de distribución que estarán disponibles hasta el 11 de junio.

Las entregas se realizarán en diferentes localidades de California y están dirigidas a familias y personas que necesiten asistencia alimentaria. Debido a la alta demanda registrada en eventos similares, los organizadores recomiendan llegar con anticipación para asegurar la recepción de los productos disponibles.

Se confirman nuevos puntos de entrega de alimentos gratis hasta el 11 de junio

Las distribuciones forman parte de un programa coordinado por Fresno Economic Opportunities Commission, una organización que trabaja en asistencia comunitaria dentro del estado.

El cronograma oficial contempla cuatro jornadas de distribución en diferentes ciudades de California. (Foto: ChatGPT)

Las jornadas se desarrollarán entre el 8 y el 11 de junio en distintos puntos estratégicos para facilitar el acceso de los residentes a alimentos esenciales.

Los organizadores señalaron que la disponibilidad dependerá del stock existente en cada operativo y que la atención se realizará respetando el orden de llegada.

Dónde entregarán alimentos gratis en Estados Unidos y cuáles son los puntos confirmados

El cronograma oficial contempla cuatro jornadas de distribución en diferentes ciudades de California.

Los puntos confirmados son:

8 de junio : John F. Kennedy Park, Sanger.

9 de junio : Westside Elementary School, Five Points.

10 de junio : Consulado de México, Fresno (Pinedale).

11 de junio: Firebaugh Community Center, Firebaugh.

Las direcciones completas fueron publicadas por la organización responsable para que los beneficiarios puedan planificar su asistencia con anticipación.

Qué requisitos hay para recibir alimentos gratis en California

En la mayoría de las jornadas los requisitos son sencillos y buscan agilizar la atención de las familias.

Entre las recomendaciones más importantes figuran:

Presentarse dentro del horario establecido.

Llevar bolsas o cajas para transportar los alimentos.

Respetar el orden de llegada.

Presentar identificación o comprobante de residencia si la organización lo solicita.

Las autoridades y entidades comunitarias recuerdan que cada operativo puede atender a una cantidad limitada de personas, por lo que llegar temprano aumenta las posibilidades de recibir asistencia.

Para quienes no encuentren un punto cercano durante estas fechas, también existe la posibilidad de consultar nuevos centros de distribución mediante los localizadores de bancos de alimentos regionales, donde se actualizan regularmente las direcciones y horarios disponibles.

La iniciativa busca brindar un alivio temporal a cientos de familias afectadas por el incremento del costo de vida y garantizar el acceso a productos esenciales en distintas comunidades de California