La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que podría avanzar con un nuevo paro de colectivos si no se alcanza un acuerdo con las empresas del sector en las negociaciones paritarias que continúan abiertas. La definición dependerá de una audiencia clave entre el gremio y las cámaras empresarias del transporte, donde se intentará destrabar la discusión por los salarios de los choferes que prestan servicio fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Representantes de la UTA y de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) mantienen negociaciones para intentar resolver el conflicto salarial que afecta a las líneas de colectivos del interior. En ese marco, se convocó a una audiencia decisiva que podría definir si finalmente se realiza o no la medida de fuerza. El gremio reclama que las empresas del interior apliquen los aumentos salariales acordados en las paritarias del AMBA, ya que los choferes consideran que existe una diferencia en las condiciones salariales entre distintas regiones del país. Las empresas, por su parte, sostienen que enfrentan dificultades financieras y que el esquema de subsidios y costos operativos complica la posibilidad de pagar los incrementos en las mismas condiciones que en Buenos Aires. En caso de concretarse, el paro impactaría principalmente en los servicios de transporte urbano y de media distancia en provincias del interior, donde el conflicto salarial lleva meses sin una solución definitiva. Esto significa que podría verse interrumpido en distintas ciudades del país, afectando a miles de pasajeros que utilizan el colectivo a diario para trasladarse a sus trabajos, escuelas o centros de estudio. La situación mantiene en alerta a autoridades locales y a usuarios del transporte público, ya que el resultado de las negociaciones definirá si el servicio se mantiene con normalidad o si habrá interrupciones en la próxima semana. El conflicto entre el gremio de los choferes y las empresas del interior no es nuevo. Semanas atrás, la UTA ya había advertido con un paro nacional si no se cumplía el esquema salarial acordado en el AMBA. En aquella ocasión, la medida de fuerza finalmente se suspendió luego de que el Gobierno dictara una conciliación obligatoria, lo que permitió retomar las negociaciones durante un período determinado.