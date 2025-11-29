Aumenta la nafta: cuánto saldrá llenar el tanque con súper en diciembre Fuente: Shutterstock

Con las variaciones que ha tenido el valor de la nafta en el último tiempo es importante saber cuánto se sale en promedio llenar el tanque del auto y qué cantidad de dinero se debe disponer para tenerlo completo con combustible súper.

Por su parte, y tras la postergación que anunció el Gobierno sobre el impuesto al precio del combustible a través del Boletín Oficial, se supo cómo quedó el precio de la nafta súper para el mes de diciembre y cuánto saldrá completar el tanque.

Cuánto sale llenar el tanque del auto con nafta súper

El portal Surtidores se encarga de llevar a cabo un monitoreo permanente del valor mensual del precio de la nafta y la variación que presentó el precio de los combustibles a lo largo del año.

En este sentido, el valor de la nafta súper quedó establecido en $ 1497 y a partir de este monto, se elaboró un estimativo de cuánto sale llenar el tanque en los diferentes modelos de autos.

En tanto, y teniendo en cuenta que la capacidad del tanque de combustible de los vehículos medianos es de 45 litros aproximadamente, llenarlo en el mes de diciembre costará $ 67.365.

Esto, por su parte, cambiará según si el vehículo en cuestión tiene una capacidad mayor de almacenamiento como lo es, por ejemplo, el de una camioneta 4x4 que oscila entre 80 y 136 litros.

Cuánto sale cada tipo de combustible tras el último aumento

Luego del último incremento, los diferentes tipos de combustibles para automóviles quedaron establecidos de la siguiente manera:

Litro de nata SÚPER : $ 1497

Litro de nafta PREMIUM : $ 1738

Litro de GASOIL : $ 1509

Litro de EURO DIESEL: $ 1698

El Gobierno postergó la suba de impuestos a los combustibles

El Gobierno oficializó una nueva modificación en el calendario de actualización de los montos correspondientes al impuesto a los combustibles líquidos y al impuesto al dióxido de carbono, dos componentes clave que influyen directamente en el precio final de las naftas y el gasoil.

La medida fue establecida mediante el Decreto 840/2025, publicado en el Boletín Oficial, y redefine la forma en que se aplicarán los incrementos pendientes.

El decreto introduce cambios sobre la normativa previa que regulaba el cronograma de aumentos aún no aplicados. Estos ajustes corresponden a las actualizaciones impositivas vinculadas al año 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025, montos que habían quedado desfasados en relación con la evolución general de la inflación.

Por su parte, la disposición también establece que la totalidad de los incrementos pendientes recién será aplicada de manera plena a partir del 1° de enero de 2026. Esto implica que los combustibles tendrán una actualización escalonada a lo largo de diciembre, mientras que el ajuste final se concretará con el inicio del nuevo año.