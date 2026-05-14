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El pasaporte es un documento indispensable para los argentinos que planean viajar al exterior, ya que muchos países exigen que esté vigente para permitir el ingreso.
En ese marco, quienes tengan credenciales emitidas hace una década deberán revisar su fecha de vencimiento, ya que durante 2026 numerosos pasaportes dejarán de tener validez y deberán ser renovados para poder utilizarlos en viajes internacionales.
Qué pasaportes perderán vigencia
Cuando se viaja al exterior es sumamente importante tener el pasaporte al día, excepto en algunos casos cuando se trata de un país miembro o asociado al MERCOSUR, donde se podrá ingresar con el DNI.
En este contexto, durante el corriente año perderán vigencia los documentos tramitados antes de 2016, ya que tienen una vigencia de 10 años.
De esta manera, quienes no lo renueven no podrán ingresar a una serie de países que lo solicitan como:
- Guatemala
- Belice
- Costa Rica
- El Salvador
- Honduras
- Jamaica
- Nicaragua
- Panamá
- México
Cómo renovar el pasaporte paso a paso
El trámite se mantiene simplificado y digitalizado a través de los siguientes pasos:
- Sacar turno online en el sitio oficial o app Mi Argentina
- Presentarse en la oficina elegida (Registro Civil o sede RENAPER)
- Llevar DNI vigente
- Realizar la toma de datos biométricos (foto, firma y huellas)
- Recibir el pasaporte en el domicilio
Cuánto cuesta renovar el pasaporte
Desde el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informaron los valores vigentes desde marzo para renovar el pasaporte:
- Pasaporte regular: $100.000
- Pasaporte exprés (hasta 96 horas): $200.000
- Pasaporte al instante (2 a 6 horas): $330.000
¿Cuánto tarda el trámite?
Los plazos dependen de la modalidad elegida:
- Regular: hasta 15–30 días hábiles
- Exprés: entre 48 y 96 horas
- Al instante: el mismo día (solo en oficinas habilitadas, principalmente aeropuertos)