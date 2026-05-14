El pasaporte es un documento indispensable para los argentinos que planean viajar al exterior, ya que muchos países exigen que esté vigente para permitir el ingreso.

En ese marco, quienes tengan credenciales emitidas hace una década deberán revisar su fecha de vencimiento, ya que durante 2026 numerosos pasaportes dejarán de tener validez y deberán ser renovados para poder utilizarlos en viajes internacionales.

Qué pasaportes perderán vigencia

Cuando se viaja al exterior es sumamente importante tener el pasaporte al día, excepto en algunos casos cuando se trata de un país miembro o asociado al MERCOSUR, donde se podrá ingresar con el DNI.

En este contexto, durante el corriente año perderán vigencia los documentos tramitados antes de 2016, ya que tienen una vigencia de 10 años.

Los pasaportes tramitados antes de 2016 perderán vigencia.

De esta manera, quienes no lo renueven no podrán ingresar a una serie de países que lo solicitan como:

Guatemala

Belice

Costa Rica

El Salvador

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Panamá

México

Los pasaportes tramitados antes de 2016 perderán vigencia.

Cómo renovar el pasaporte paso a paso

El trámite se mantiene simplificado y digitalizado a través de los siguientes pasos:

Sacar turno online en el sitio oficial o app Mi Argentina

Presentarse en la oficina elegida ( Registro Civil o sede RENAPER )

Llevar DNI vigente

Realizar la toma de datos biométricos (foto, firma y huellas)

Recibir el pasaporte en el domicilio

Cuánto cuesta renovar el pasaporte

Desde el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) informaron los valores vigentes desde marzo para renovar el pasaporte:

Pasaporte regular: $100.000

Pasaporte exprés (hasta 96 horas): $200.000

Pasaporte al instante (2 a 6 horas): $330.000

¿Cuánto tarda el trámite?

Los plazos dependen de la modalidad elegida: